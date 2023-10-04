誣告案2博士法庭過招！高虹安捍衛學倫 陳時奮用貪汙比喻抄襲

新竹市長高虹安博士論文「抄襲門」案引爆誣告官司，本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高的論文侵權，高虹安告陳時奮誹謗不起訴後，陳自訴高誣告罪，台北地院今天傳喚高虹安、陳時奮出庭，2名博士生在法庭內高手過招。

高虹安表示，她沒有誣告的事實與犯意，她告陳誹謗案從不起訴書可看出，她只針對陳於臉書指她「被指導教授除名」、「李傑不承認有這個博士生」為告訴範圍，李傑已出聲明說沒有這些事，但陳時奮2021年9月27日發文說要收回，但至2022年3月這些話還留在臉書的頁面。

高虹安說，有關誹謗案中學術研究部分，自學術搜尋引擎上可以看見她的多項博士研究，因陳時奮誹謗她的學術成就她才會提告，提告的都有所本、出於事實，沒有虛偽與虛構，不犯誣告罪。

高虹安向法官承認資策會的期刊論文是和其他作者合著，博士論文是自己撰寫，且期刊論文她是「第一作者」；高虹安強調，她的博士論文共有112頁，29張圖，35個表格，資策會的期刊只有6頁、3張圖、5個表，期刊論文「第四作者」是指導教授，也是以她的研究核心為主。

高虹安說，2022年9月17日她有將博論請學校重新檢視，指導教授建議她向圖書館提出申請，並加註註解，而學倫會、學校的院長都認為她並沒有不當研究。

陳時奮說，高虹安稱沒有被李傑除名、李傑已出面澄清，是不精確的陳述，李並沒有否認高虹安被除名之事，只是推拖除名變為更正疏漏；陳時奮表示，高虹安告他誹謗是在轉換概念，高虹安抄的是期刊，期刊抄的是專案報告，高虹安在博論中只是共同作者，甚至可能是研究助理。

陳時奮表示，他在北美研究型大學任教28年，指導博士生20人，博士論文有個人研究、未曾發表過、沒有版權歸屬等3個條件，但高虹安則完全違反要件，就算高是期刊論文的第一作者，仍無法免除她論文的抄襲之實。

陳時奮說，高虹安指「期刊是論文的一小部分」是狡辯之詞，「抄襲跟貪汙一樣，沒有最低消費額」，只一小部分就算抄襲，何況高虹安不止抄襲了一小部分。

陳時奮說，圖書館的人沒有權限幫高虹安改作品，他未曾聽聞典藏的單位會幫作者修改文章，學校的信函也不是學倫會判定的結果，「據我所知，高虹安的論文已被辛辛那堤下架，也被典藏的商業資料庫下架了」。

陳時奮委任律師洪士傑、陳冠豪擔任自訴代理人，高虹安找來律師王世華、柯志諄就誣告案辯護，律師在法庭內互有攻防，但法官讓陳時奮、高虹安盡情陳述。

自訴案開庭1小時結束，庭畢前，法官表示已向檢方調取高虹安告陳時奮誹謗案的偵查卷宗以供閱卷，也要求高虹安一方整理誣告案相關資料，訂12月20日下午再開準備程序庭。

陳時奮2021年追查高虹安的博士學位，發現高的辛辛那堤大學博論抄襲資策會的專案報告，以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」，又以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題再指高虹安「沒有自己的博士研究」。

高虹安認為她2018年赴美攻讀機械工程博士學位，在李傑指導下取得學位，陳時奮卻損害她的名譽，向檢方控告陳加重誹謗罪，今年3月檢方對陳處分不起訴，陳認為高明知自己抄襲卻興訟，自訴高犯誣告罪。