進口蛋爭議 高檢署將聯繫6地檢署通盤了解偵查
專案進口雞蛋爭議未歇，6個地檢署分11案偵辦中，法務部要求高檢署督導統合權責，高檢署由「打擊民生犯罪督導小組」執行秘書江林達負責，將聯繫6個地檢署通盤了解偵查作為。
中國時報日前報導指出，進口蛋「混蛋」引發食安危機，目前台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6個地檢署分11案偵辦中，無論是民眾告發或檢方剪報分案，依照違反食品安全衛生管理法、偽造文書、圖利、瀆職等罪嫌調查中。
法務部長蔡清祥日前於立法院受訪時指出，6個地檢署無論受理告發或剪報分案，均依刑事訴訟法規定偵處，他會請台灣高等檢察署督導，統一作法及見解，並要求6地檢署盡快就涉及刑事責任的部分查明清楚。
據悉，高檢署日前由「打擊民生犯罪督導小組」檢察官負責，並由檢察官兼執行秘書江林達了解、聯繫6個地檢署的犯罪事實、權責劃分、偵辦範圍及法條認定，並研議統合情資、協調任務等偵辦分工作為。
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