快訊

「超腹黑三星座」天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

糗！陸民曝印度製iPhone 15品質差害鏡頭入塵 專家曝：全是Made In China

蘋果、華為雙機大戰 Android重頭戲Google Pixel 8也來PK

進口蛋爭議 高檢署將聯繫6地檢署通盤了解偵查

中央社／ 台北3日電

專案進口雞蛋爭議未歇，6個地檢署分11案偵辦中，法務部要求高檢署督導統合權責，高檢署由「打擊民生犯罪督導小組」執行秘書江林達負責，將聯繫6個地檢署通盤了解偵查作為。

中國時報日前報導指出，進口蛋「混蛋」引發食安危機，目前台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6個地檢署分11案偵辦中，無論是民眾告發或檢方剪報分案，依照違反食品安全衛生管理法、偽造文書、圖利、瀆職等罪嫌調查中。

法務部長蔡清祥日前於立法院受訪時指出，6個地檢署無論受理告發或剪報分案，均依刑事訴訟法規定偵處，他會請台灣高等檢察署督導，統一作法及見解，並要求6地檢署盡快就涉及刑事責任的部分查明清楚。

據悉，高檢署日前由「打擊民生犯罪督導小組」檢察官負責，並由檢察官兼執行秘書江林達了解、聯繫6個地檢署的犯罪事實、權責劃分、偵辦範圍及法條認定，並研議統合情資、協調任務等偵辦分工作為。

法務部 檢察官 刑事訴訟

延伸閱讀

Linbay好油恐嚇案自導自演 農業部尊重司法調查不提告

電信詐欺猖獗 法務部：修法與增輔助人力打擊犯罪

潛艦國造資料疑外洩 蔡清祥：高檢署將分案調查

郭璽指控馬文君洩潛艦國造資料 法務部長：高檢署將分案

相關新聞

獨／消防夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判 對話嘴臉曝光

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審...

停車場當「檢舉魔人」？他場外違停狂收18張罰單 打官司結果曝光

嚴姓市民去年將小客車停放在台北市某停車場外的紅線處，被連開18張罰單金額逾萬元，他不服提行政訴訟指控停車場管理人員為增加...

公路總局養路士幫業者「收錢辦證」 圖利罪判2年10月

公路總局中壢工務段養路士林志順利用核發路權證照機會替廠商「收錢」，獲取120萬2500元現金和8萬500元債權，新北地方...

送鮑魚罐頭給女友一罐要5000元 竟是他盜刷闆娘信用卡買的

程姓男子日前在北市中正區一間雲南料理店偷走店家老闆娘的包包，得手後盜刷包包內信用卡，購買單罐要價逾5000元的頂級鮑魚罐...

海軍3士官營區熬夜打麻將 不符比例原則軍方記大過全撤銷

海軍海洋監偵指揮部曾姓上士、洪姓中士、邱姓下士去年深夜不睡覺，在辦公室聚眾打麻將，被軍方決議各記大過1次懲處，3人不服提...

「行銷」雨天試車撞壞千萬保時捷遭追討327萬 法院因這原因判他免賠

高雄某知名汽車排氣管改裝廠，為一輛價值千萬的保時捷GT3跑車進行改裝，擔任行銷的陳姓員工趁雨天外出試車時，卻自撞山壁，整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。