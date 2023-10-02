與高虹安「同盟」 貪汙案 台大公衛文出庭不認罪：有加班

台北地方法院今天上午針對高虹安涉貪案，傳喚其公關主任王郁文（圖中）。記者曾原信／攝影 台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，高虹安的前辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷認罪後，綽號「公衛文」、「水母」的前公關主任王郁文今天上午出庭否認犯罪。

王郁文在高虹安的國會辦公室工作時，核薪為4萬6000元，她與高共事從2020年2月1日到2020年8月31日離職，檢方認定，王女與高共犯貪汙、使公務員登載不實罪。

法院今天開庭，王郁文延用偵查中選任律師葉志飛作無罪答辯，另擇主任檢察官退役的律師王俊棠參加辯護；高虹安偵查、審判的辯護人王世華、陳建良、陳宗豪皆是前司法官，預計葉志飛、王俊棠在 法律見解上，應與高虹安律師團「同盟」。

依台北地檢署今年8月14日公開的起訴書書類證據清單顯示，王郁文2020年8月31日辭去國會辦公室工作，離職後，還被負責記帳、管人事的黃惠玟催繳並要求回捐零用金。

黃惠玟2020年10月6日以LINE傳訊息給王郁文「水母，9月份的加班費還要請你幫忙領喔，抱歉」；2020年10月19日黃惠玟傳「水母，上次請你幫忙領加班費的部分，16日已經入帳了，金額是1萬6256元，有空來辦公室麻煩給我，謝謝了」。

此外，王郁文對高虹安國會辦公室怎麼算酬金、加班費疑惑，黃惠玟2020年3月11日以LINE向王女解釋薪水為何會多出來。

黃惠玟LINE王郁文說「你的本子上應該會多出一筆補薪，這筆就是辦公室費用，也是放在你那邊隨時支應。所以4月15日入帳薪水時，也會多出2500元」，王女回黃女指「聽起來有點複雜」、「我要另外再拿多少錢出來嗎？只怕欠人家錢這樣」。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費共46萬30元個人私用，檢察官起訴高、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，檢方認為，陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文與高虹安有犯意聯絡、行為分擔，4人是高的共犯。