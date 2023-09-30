602旅士官長搞大同袍老婆肚子 遭軍方汰除還要賠30萬

時任陸軍602旅廖姓士官長偷吃另名上士的林姓妻子致其懷孕，上士對廖求償精神撫慰金130萬元；法院審酌，廖承諾替林女付人工引產費用、不會丟下她不管，可見已發生關係，考量上士曾拍裸照被軍方記2大過，廖也因此事被汰除，2人均已非軍職，判廖應給付對方30萬元，可上訴。

上士主張，他之前在陸軍602旅任職和廖男是軍中同僚，未料2022年初赫然發現林姓妻子和廖發生婚外情，且廖明知對方有家室下還高調求愛，2人多次外出旅遊、發生性行為而懷孕，同年9月甚至在他家附近路邊擁吻、愛撫，經他出聲喝斥後，對方還若無其事。

上士說，他遭婚外情精神痛苦，終日以淚洗面無法入眠，也因此和林女離婚，認為廖男嚴重侵害他配偶權，對廖求償精神撫慰金130萬元。

廖男抗辯稱，之前因服役和上士同住官舍，因此認識對方老婆，且自己身為福委對官舍居民生活本就一律關心，且他是單親爸爸和異性同袍很有話聊，除子女教養話題也會就感情困擾給建議，因他為人熱心才結交很多異性朋友。

廖男說，林女常因先生外遇問題口角，打算離婚卻發現懷孕不想生下來，才會找他討論人工引產，他是基於關心才協助，也認為上士提出錄影畫面無法看出他和林女有何擁吻、愛撫動作。且自己誘因這次事件遭軍方汰除，無法領終身俸，認為上士求償過高。

法院審酌2人對話，發現廖男不僅幫林女找人工引產資訊，還向林道歉，表示願意支付手術費用及後續調養等，若非是因2人性交後懷孕，廖、林何以互相表示對此事均有責任？廖甚至還說「我壓力有多大」、「我不是丟著你不管」，可見2人確實有性交。

法院再勘驗錄影，林女當街以手環抱廖脖子，2人上半身貼近彼此，被發現後立即彈開，更可見已踰越男女分際。