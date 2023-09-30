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男供帳戶替詐團領詐款判無罪 二審翻盤...改判刑1年4月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

陳姓男子去年與LINE上詐團成員合作，於去年1月，陳男將台南白、柯2名受害人匯入他帳戶中的58萬元，依指示取款後轉交給詐團成員；警循線逮捕陳男，原台南地檢署以不起訴處分，但案經屏東地檢署改以詐欺罪起訴，而一審判陳無罪；檢方不服上訴，近日二審判決翻盤，改判陳男1年4月徒刑，緩刑5年。

判決書中，陳男於偵查時曾說，上網找尋貸款管道時，確知車手行為就是不法洗錢，但陳男卻如車手依指示提領款項，並秘密交予上游集團成員。

經檢調查，陳男曾因不符銀行核貸條件，四處申貸碰壁受挫，而LINE上自稱「陳家駿#貸款專員」的網友，竟無須陳男提出確保未來能還款的證明文件，輕率同意核撥貸款，而陳男明知迥異一般貸款流程，卻未進一步查證，並將其銀行帳戶提供另一人「楊文榮」，可見他對於詐欺犯罪行為，並非毫不知情。

再者，陳男接受指示前往銀行提款時，詐團成員於LINE上還教授他如何應對行員提問「玉山有點嚴格!」有對話紀錄可佐證，檢方認為，陳男對於匯入其帳戶中來路不明的資金，恐涉及詐欺不法，應有一定認知；對此，陳男辯稱，若他不提領這些資金交予楊等人，對方將以「侵占」提告，但LINE對話紀錄中，詐團陳、楊等人並無恐嚇他的言詞。

高等法院高雄分院審酌，陳男明知不法，竟為能貸款借錢，將個人帳戶提供詐團使用，還配合提款當車手，且犯後否認犯行；不過，上訴二審時，陳男已和白、柯2人達成和解賠償；法院考量，陳男並無前科且為初犯，犯行時仍為學生，倘若日後自新以勞力賺取金錢，比起入監服刑更能糾正偏差行為，因此，二審宣判陳男1年4月徒刑，緩刑5年。

高等法院高雄分院外觀。記者古和純／攝影
高等法院高雄分院外觀。記者古和純／攝影

車手 詐欺 詐騙集團

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