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印尼女移工狂盜領75次529萬 被雇主追討竟稱：沒錢可賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

印尼籍莎姓女移工在台中太平某機械廠任職，趁著和李姓女老闆貼身接觸，溜進李和先生房間偷錢、拿提款卡盜領，2年內猛偷75次得手529萬元，刑事依75個竊盜罪判2年10月，李女和先生再提民事求償，莎卻稱「沒有錢可以賠」；法院扣除莎以償還部分，判她應給付2人408萬元，可上訴。

檢警調查，莎女2020年9月4日起偷拿李女提款卡以每周數次頻率盜領，每筆金額自1000元至3萬元不等，後期甚至大膽單日就猛領10萬元現金；因李女察覺公司帳戶有多筆不明資金流出，2022年6月7日才發現是內鬼，清查莎女一共盜領、闖進房間偷李和先生的現金一共得手529萬1000元。

莎女在警詢、偵訊及審理時均坦承不諱，和李姓老闆指證相符，並有帳戶交易明細、莎女盜領時監視器截圖可佐證。台中地院一審時，莎女曾供稱「她會趁老闆娘把包包放在車上的時候，就把卡片拿起來，然後再找時間去領，領完再放回去」。

一審審酌，莎女為滿足私慾竊取造成李和先生損失達529萬1000元，考量莎犯後坦承、態度尚可，目前擔任看護等，依74個非法由自動付款設備取財罪、1個竊盜罪，一共判莎女2年2月，得易科罰金。

台中高分院二審認為，莎女未受任何刺激，卻為滿足私慾竊取老闆現金，一共犯75次、犯罪所得高達529萬1000元，對我國社會、民眾財產法益影響重大，撤銷改判她2年10月，得易科罰金，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案確定。

老闆夫妻再提附帶民事求償，主張莎女偷了他們529萬1000元，扣除莎償還55萬9204元、後同意將戶頭中38萬3394元作清償，及折抵尚未領的2萬8000元工資，及其餘現金等，仍剩餘408萬多元，予以全額求償。

對此，莎女就刑事判決無意見，但表示現在沒有錢可以賠。民事庭認為老闆夫妻有提出相關佐證，求償有理由，一共判莎應給付2人408萬4402元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

老闆娘 盜領 房間

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