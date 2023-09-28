羅東鎮長吳秋齡賄選案刑事部分 宜蘭地院一審宣判無罪

宜蘭羅東鎮長吳秋齡去年3月餐會中，拜票並贈與與會者水果紅酒，遭檢方依涉犯選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴，一併提出當選無效之訴。宜蘭地院今年7月駁回當選無效之訴，檢方提出上訴；地院今宣判涉犯選罷法部分無罪，可上訴。

羅東鎮公所去年3月20日辦理志工團體歲末聯歡，出席桌數較預估少，民政課長朱昭安報告後，吳秋齡決定30日將剩餘桌數宴請非志工團體，包含各校校長、家長會長，在餐會中拜票，會後也贈與每人價值980元的紅酒；檢方認為，多數與會者具有鎮長選舉投票權與影響力，12月22日依涉犯選罷法起訴。

地院今年7月5號宣判該案民事部分（當選無效之訴）結果，駁回檢方之訴。院方認為，吳秋齡宴客是討論教育議題，且與會人並非全部設籍羅東，不全具備投票權，也未作證會中有約定投票。根據經驗法則與心證，難認定宴客贈酒和選舉有明顯對價關係。