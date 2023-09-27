聽新聞
test
0:00 / 0:00
金山小編國賠案 新北市府決定不上訴
疑過勞猝死的新北金山區公所小編陳嘉緯家屬申請國賠，基隆地方法院判決公所需給付新台幣373萬餘元。金山區公所今天表示，尊重法院判決，決定不上訴。
金山區公所自民國106年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室職員經營社群，陳嘉緯109年8月4日在家中猝死，得年29歲。
陳嘉緯的家屬請求國賠，新北市政府決議拒絕賠償。陳嘉緯的父親陳國煌去年5月25日在委任律師關治維等人陪同下，前往基隆地院提出國家賠償訴訟，聲明金山區公所應給付共新台幣836萬餘元。
根據基隆地方法院8月30日宣判主文，被告金山區公所應給付原告陳國煌新台幣104萬5545元，與相關利息；金山區公所應給付原告陳嘉緯的母親江麗紅269萬餘元，與相關利息。
金山區公所表示，9月8日收到基隆地方法院的判決書，尊重法院判決，市府維持一貫的態度尊重法院的判決，不再提起上訴。
民政局表示，市府決定不上訴，相關費用將由市府籌措給付。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言