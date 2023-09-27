金山小編國賠案 新北市府決定不上訴

日前時代力量立委王婉諭（中）陪同陳嘉緯之父、律師在立法院舉行「金山小編過勞案國賠一審勝訴，新北市政府別再凹 請還家屬平靜與尊嚴」記者會。記者林伯東／攝影

疑過勞猝死的新北金山區公所小編陳嘉緯家屬申請國賠，基隆地方法院判決公所需給付新台幣373萬餘元。金山區公所今天表示，尊重法院判決，決定不上訴。

金山區公所自民國106年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室職員經營社群，陳嘉緯109年8月4日在家中猝死，得年29歲。

陳嘉緯的家屬請求國賠，新北市政府決議拒絕賠償。陳嘉緯的父親陳國煌去年5月25日在委任律師關治維等人陪同下，前往基隆地院提出國家賠償訴訟，聲明金山區公所應給付共新台幣836萬餘元。

根據基隆地方法院8月30日宣判主文，被告金山區公所應給付原告陳國煌新台幣104萬5545元，與相關利息；金山區公所應給付原告陳嘉緯的母親江麗紅269萬餘元，與相關利息。

金山區公所表示，9月8日收到基隆地方法院的判決書，尊重法院判決，市府維持一貫的態度尊重法院的判決，不再提起上訴。

民政局表示，市府決定不上訴，相關費用將由市府籌措給付。