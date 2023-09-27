判決書交給AI？ 司法院澄清不是也不會像ChatGPT般離譜

司法院開發、使用生成式語言模型系統草擬判決書，欲減輕司法負擔，「提供帳戶」、「不能安全駕駛」等案類將在第一波上路，9月底驗收完將試辦，民間團體質疑應建立符合國際標準的使用AI規範後再開放法官使用，勿「先上線，後補票」。司法院表示系統未分析任何卷證資料，認定事實仍由法官決定。

司法院表示，「智慧化裁判草稿自動生成系統」是提供「不能安全駕駛罪」、「幫助詐欺罪」兩種案件類型的裁判書草稿，系統就案件類型，依據起訴書的內容，將起訴書的犯罪事實及證據名稱，引用到裁判書的草稿，此部分並未使用任何生成式AI技術。

因系統未分析任何卷證資料，仍由法官來認定事實，系統無法協助法官判斷，如果法官審酌全案相關卷證後認定被告有罪，適用法律部分的例稿式生成內容則提供給法官參考。

另外，系統的訓練資料都已去識別化，不含當事人個資，也在訓練之後要求廠商銷毀；訓練資料包含起訴書及裁判書等資料逾10萬筆，應不至於有訓練資料不足的問題。

司法院指出，系統開發主要使用「自然語言處理（Natural language processing）」及「規則法（Rule-based）」技術，與生成式AI技術關聯性不高。在使用生成式AI內容部分，為避免AI可能有生成內容錯誤的問題，在生成之後再結合「規則法」，以提高生成內容的準確性，不會像ChatGPT出現內容所對應的對象或事實顯然錯誤的情形。

在系統開發階段，司法院請刑庭法官測試並提供意見，目前仍持續在調整系統內容，尚未確定上線日期。

司法院參考行政院8月31日訂定的「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，現正研擬「司法院使用生成式AI參考指引」，並將參考各界及外部專家提出的意見，讓指引更完善。

司法院重申，開發系統是要減少法官不必要的勞力時間成本，減輕法官書寫裁判書類的負擔，提升司法品質、保障人民訴訟權益，不是要以生成式AI技術製作完整的判決書，取代法官認事用法的核心審判權限。