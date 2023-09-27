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立法院新會期開議 司改會疾呼：把握最後司改法案修法機會

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

立法院新會期本月開議，民間司法改革基金會今指出，這是蔡政府執政的最後會期，重要政策如未通過，根據屆期不連續規定，明年立法院改選後，審議到一半的法案將功虧一簣。司改會彙整相關未通過司改法案，呼籲立法院及相關機關重視，把握修法的最後機會。

司改會指出，立法院應通過「刑事訴訟法」鑑定制度修法，透過刑事鑑定制度改革、建立鑑識科學標準、完善證物保管機制，才能有效強化事實審，減少司法系統性錯誤。此外，案件起訴進入法院後，我國刑事訴訟法欠缺要求鑑定人到庭詰問的規範，以致法官無從檢視鑑定報告的合理性與正確性，錯失阻止冤案發生的機會。

司改會建議，立法院於2018、2020年分別收到行政院函送的「禁止酷刑公約施行法」草案，至今未排進審議討論，呼籲立法院應通過「禁止酷刑公約施行法」並設置「國家酷刑防範機制」，防免系統性人權侵害。

司改會指出，目前我國鑑定實務欠缺統一科學標準、方法及實驗室認證制度，建議設立國家司法科學委員會，整合資源推動司法科學政策。此外，為了減輕司法負擔，司改會提出：放寬現行犯不予解送檢察官的情形、放寬不起訴及緩起訴處分範圍、法官助理協助草擬裁判書類流程等方案建議，守護司法品質。

司改會以近期士林地院審判長、懲戒法院前院長涉性騷事件，到今年年初台南地院的霸凌騷擾事件為例，認為有加強司法首長職務監督責任的必要性，司改會呼籲立法院應修正「法官法」，強化院長監督法官責任、司法內部自律以及預防重大司法風紀事件發生。

民間司法改革基金會今舉行記者會，彙整當前仍未通過司改法案，呼籲立法院及相關機關重視，把握修法的最後機會。圖／民間司法改革基金會提供
民間司法改革基金會今舉行記者會，彙整當前仍未通過司改法案，呼籲立法院及相關機關重視，把握修法的最後機會。圖／民間司法改革基金會提供

司法改革 立法院 刑事訴訟

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