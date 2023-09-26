見代駕停歪BMW轎跑車 他忍不住上車挪一下…被酒駕送辦

台北市陳姓男子今年6月底，駕駛名貴BMW轎跑車和兩名友人到夜店喝酒，隨後到KTV續攤，不願酒駕因此花5百多元找代駕，代駕依陳男指示停進巷弄內後離去，但陳男卻發現代駕停車不夠妥當，不但車輛歪斜車身還稍微突出，他怕妨害交通，因此開車挪移；遭台北市敦南派出所警員發現他停在紅線，先是提醒紅線違停，聞到酒味檢測，發現他酒測每公升值0.78毫克，依公共危險罪嫌送辦。

台北地檢署申請簡易判決，法院近期裁定陳男犯公共危險罪，徒刑3個月，得易科罰金。另外陳男開車時，車上還有兩名友人，因駕駛人酒測值達0.25毫克以上，兩人年滿18歲以上，沒有阻止陳男開車，因此開罰6000到1萬5000元罰鍰。

陳姓男子今年6月，駕駛價值4百多萬元的BMW轎跑車，和友人到信義區夜店喝酒，一夥人決定到大安區一處KTV續攤，因此請代駕開車。

代駕根據指示，將車輛停放在KTV附近的忠孝東路四段巷弄內離去，陳男發現車輛停放歪斜，又擔心車輛停放位置突出不但妨害交通，車輛也可能遭碰撞，因此開車挪移。