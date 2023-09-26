嘉義保齡球館減價再拍賣 每坪降至1萬8千

嘉義縣中埔鄉「佳祿保齡球館」捲土重來減價拍賣，每坪降至1萬8000元。圖／資料照片

行政執行署嘉義分署下周二將舉辦年度第4次聯合拍賣會，已流標3次的嘉義縣中埔鄉「佳祿保齡球館」捲土重來減價拍賣，且每坪降至1萬8000元；當天嘉義、雲林都有不動產拍賣會，嘉義分署門前廣場也有動產拍、變賣活動。各式拍賣及變賣物件琳瑯滿目，嘉義分署歡迎民眾來撿好康。

嘉義分署表示，今年第4次123擴大聯合拍賣會，即將於下周二10月3日舉行。當天雲林地區的不動產訂於上午9點30分投標、10點開標，嘉義縣市不動產在下午2點30分投標、3點開標。這次雲林地區法拍不動產有14件；嘉義縣市則有42件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等。除了有不動產拍賣外，下午2點30分起在嘉義分署門前廣場進行動產拍、變賣活動。

分署表示，之前流標的「佳祿保齡球館」6261坪土地，這次再度進行拍賣，6千餘坪土地連同土地上10筆未登記建物合併拍賣，全部拍賣底價為上次拍賣最後的減價金額1億1630萬6000元，換算每坪土地底價只有1萬8000元。「佳祿保齡球館」門口的地標─大型保齡球瓶，令路過民眾印象深刻。該處欠繳的房屋稅及地價稅約275萬元，之前經多次法拍雖然都以流標收場，但在今年重啟法拍程序後，因6千餘坪土地拍賣底價比市價低廉，且交通十分便利，相鄰2筆土地更是在第一次拍賣時就拍定，因此拍賣訊息持續引發關注，吸引許多民眾不斷來電詢問。

當天也有11輛汽車，除了有BENZ及日產、國瑞等品牌小客車外，也有運貨用的中華貨車。另外，還有運動用品腳步訓練器；陽信、南山人壽等多家上市公司股票及2部牧草收集機也併同拍賣。