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3拍打六折！竹苗等7筆不動產 執行署新竹分署10/3辦拍賣會

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

法務部行政執行署新竹分署10月3日將舉行「聯合拍賣會」，物件包括新竹縣市與苗栗等地共7處不動產或土地，其中拍賣底價最高是位於湖口鄉的土地，共有兩標，分別為1億9239萬及5439萬元，由於已是第3次拍賣，價格是第1次拍賣的6折，有需求的民眾可把握機會到場投標。

新竹分署表示，當天下午3點將進行不動產拍賣程序，有位於新竹市、新竹縣湖口鄉、竹東鎮、新豐鄉、苗栗縣苗栗市、後龍鎮、西湖鄉的土地及建物將推出拍賣。

其中拍賣底價最高者位於湖口鄉的土地，共分為兩標，前次拍賣流標，本次拍賣底價分別為1億9239萬及,439萬元，價格更加實惠。另有位於苗栗市土地及建物合併拍賣，底價約706萬，產權完整，地點不錯，本次已是第4次拍賣。

有意願的民眾可先至新竹分署官網「拍賣公告」專區，瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。這次的不動產拍賣兼採通訊投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標文件，在規定期限內寄到指定的郵局信箱，在家就可以輕鬆的投標，不用再到現場投標，相當方便。

法務部行政執行署新竹分署每月第一周、周二、下午三時均定期舉辦「123 聯合拍賣活動」，更多拍賣資訊，請參閱新竹分署官網。

本次的拍賣物件之一，此處位於苗栗。圖／新竹分署提供
本次的拍賣物件之一，此處位於苗栗。圖／新竹分署提供
有位於新竹市、新竹縣湖口鄉、竹東鎮、新豐鄉、苗栗縣苗栗市、後龍鎮、西湖鄉的土地及建物將推出拍賣。圖／新竹分署提供
有位於新竹市、新竹縣湖口鄉、竹東鎮、新豐鄉、苗栗縣苗栗市、後龍鎮、西湖鄉的土地及建物將推出拍賣。圖／新竹分署提供

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