見顧客遺失包內有2萬 新竹知名小吃店情侶員工摸走吃官司

新竹市城隍廟口知名小吃店「阿富魯肉飯」2名情侶員工，竟侵占顧客遺失的包包，還拿走裡面2萬多元現金。（圖僅示意，與新聞無關）。記者黃羿馨／攝影

新竹市城隍廟口知名小吃店「阿富魯肉飯」2名情侶員工，發現謝姓顧客用餐後忘記帶走包包，竟假裝丟進垃圾袋，再拿到旁邊巷子取走包包內2萬餘元現金，謝男發現包包不見報警，警方調閱監視器後發現，就是這2名員工拿走包包，新竹地院依共同侵占離本人持有物罪，處2人罰金3千元，易服勞役3天。

判決書指出，25歲的呂姓女子與25歲的吳姓男子均為「阿富魯肉飯」店內員工，兩人也是男女朋友。呂女在今年3月23日凌晨0時許整理餐桌時，發現謝男的包包放在餐椅上忘記拿走。

呂女發現後，將包包放入店內黑色大垃圾袋佯裝丟棄，再將垃圾袋交由吳男拿到店旁城隍廟西轅門內走道，二人在走道將包包內現金2萬1163元占為己有，謝男發現包包不見報警，警方調閱監視器發現是2人拿走包包，事後呂女和吳男也將現金歸還被害人，呂女也於4月中旬離職，兩人事後也分手。

法官認為，2人發現謝男遺留的皮包後，竟沒想要送交送警察處理，反而起意共同將皮包內的現金據為己有，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，審酌2人坦承犯行，且將現金歸還給被害人，最後依共同侵占離本人持有物罪，均處罰金3千元。