台中女信貸52萬給詐團 跟人頭戶索償卻落空有原因

台中市楊姓女子誤信詐騙集團投資陷阱，信用貸款52萬匯入指定帳戶內，發現受詐後，向提供人頭帳戶的陳姓女子索償，但案件審理時，法官發現，陳女是中了愛情詐騙才會提供帳戶，對方不斷稱呼陳女為「寶貝」，無提到任何詐騙言語，認定陳女無詐欺犯意，判免賠。

判決指出，楊姓女子在去年初誤信詐騙集團的投資陷阱，信用貸款了54萬元，並將其中52萬元，在去年4月12日匯款到歹徒指定帳戶內，陸續繳交7萬元利息，後來才知受騙上當，匯款的52萬元全部血本無歸，楊女因此向提供人頭帳戶的陳姓女子索償，向台中地院提出損害賠償告訴。

一審審理時，陳女辯稱，她是透過交友軟體「Sweet Ring」，認識名為「王森」的男網友，雙方以公婆互稱，甚至有結婚的意思，她才會將帳戶，提供給對方，甚至網銀密碼都以雙方約定結婚日為密碼，不知道對方是歹徒。

法官勘驗陳女的手機對話紀錄，發現該名男網友「王森」，在去年1月至4月間的對話紀錄，發現對方以「老公」自居，甚至不斷向陳女傳訊「愛妳」、「寶貝」等言語，完全沒有提到與詐騙有關之事。