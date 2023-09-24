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台中女信貸52萬給詐團 跟人頭戶索償卻落空有原因

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓女子誤信詐騙集團投資陷阱，信用貸款52萬匯入指定帳戶內，發現受詐後，向提供人頭帳戶的陳姓女子索償，但案件審理時，法官發現，陳女是中了愛情詐騙才會提供帳戶，對方不斷稱呼陳女為「寶貝」，無提到任何詐騙言語，認定陳女無詐欺犯意，判免賠。

判決指出，楊姓女子在去年初誤信詐騙集團的投資陷阱，信用貸款了54萬元，並將其中52萬元，在去年4月12日匯款到歹徒指定帳戶內，陸續繳交7萬元利息，後來才知受騙上當，匯款的52萬元全部血本無歸，楊女因此向提供人頭帳戶的陳姓女子索償，向台中地院提出損害賠償告訴。

一審審理時，陳女辯稱，她是透過交友軟體「Sweet Ring」，認識名為「王森」的男網友，雙方以公婆互稱，甚至有結婚的意思，她才會將帳戶，提供給對方，甚至網銀密碼都以雙方約定結婚日為密碼，不知道對方是歹徒。

法官勘驗陳女的手機對話紀錄，發現該名男網友「王森」，在去年1月至4月間的對話紀錄，發現對方以「老公」自居，甚至不斷向陳女傳訊「愛妳」、「寶貝」等言語，完全沒有提到與詐騙有關之事。

法官認為，陳女是受歹徒以感情詐騙，誤信其與對方是男女朋友，才會提供帳戶，難以認定陳女知悉帳戶是要提供給詐騙集團，無從認定陳女有詐欺犯意，再加上楊女是因投資詐騙，導致金錢損失，難認定與陳女提供帳戶，有因果關係，判陳女免賠，仍可上訴。

台中市楊姓女子誤信投資詐騙，信貸54萬元蒙受損失，楊女向提供人頭戶的陳女求償，台中地院判陳女免賠。圖／本報資料照
台中市楊姓女子誤信投資詐騙，信貸54萬元蒙受損失，楊女向提供人頭戶的陳女求償，台中地院判陳女免賠。圖／本報資料照

詐騙集團 結婚

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