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苗市選舉官司驗票 選票竟被銷毀

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗市代選舉一票之差的「當選無效」訴訟，台中高分院原訂今天邀兩造進行全面驗票，不料卻傳出烏龍意外，縣選委會應保存的第63號票袋8月間已被銷毀，高分院驗票程序緊急喊停。圖／梅雯霞提供
苗栗市代選舉一票之差的「當選無效」訴訟，台中高分院原訂今天邀兩造進行全面驗票，不料卻傳出烏龍意外，縣選委會應保存的第63號票袋8月間已被銷毀，高分院驗票程序緊急喊停。圖／梅雯霞提供
本屆苗栗市民代表選舉因「落選頭」梅雯霞以1票之差輸給代表會主席陳仁杰，對陳提出當選無效之訴。台中高分院原訂昨天邀兩造全面驗票，孰料驗票前卻發生大烏龍，苗栗縣選委會應保存的第63號票袋竟在8月間遭銷毀，高分院驗票程序緊急喊停，梅雯霞無法接受，昨要求將堅持驗票。

去年底苗栗市第4選區市民代表選舉，開票結果陳仁杰1218票、梅雯霞1217票，陳仁杰吊車尾當選後選上代表會主席，梅雯霞提出的當選無效案目前二審上訴中，卻又爆出選票被銷毀的烏龍爭議。

苗栗縣選委會坦承疏失，強調承辦人員已自請處分。並說明依規定一般選票保存6個月即可銷毀，有選舉訴訟爭議的20袋選票應保全存證，因選票袋包裝瑕疵脫落，承辦人員誤將應保全的第63號票袋混入一般選票銷毀，目前僅留存19袋。

「還在訴訟中的選票，怎可說銷毁就銷毁。」梅雯霞不滿地表示，地方還傳出她因為已收到對造價金，所以不再驗票，對她是很大侮辱，她無法接受選票被銷毀，已向高分院具狀提出驗票意見。

據了解，台中高分院原訂昨天上午驗票，並通知兩造派員監看，因為關鍵選票遭到銷毀，高分院民事庭只能取消勘驗程序，要求雙方具狀表達意見，並排定11月言詞辯論。

陳仁杰表示，一審針對票數差異清點，已經駁回當選無訴之訴，案件上訴進入二審，他將尊重司法審判的結果。

選委會

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