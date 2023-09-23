國軍台中醫院也有責任 骨科名醫貪千萬回扣判賠5295萬

時任國軍台中醫院骨科主任醫師王芳英作換膝關節手術向業者收回扣，又誆民眾多花錢自費買墊片、詐騙健保給付3000多萬元，王刑事雖獲緩刑，但醫院依健保價款損害等對王及業者求償1億多元；法院審酌，醫院管理輕率有疏失，應負擔25%責任，判王及業者應給付醫院5295萬元，可上訴。

起訴指出，王芳英1994年起任國軍台中醫院骨科醫師，一路升至骨科主任醫師，2015年離職轉任李綜合醫院大甲院區副院長；王在國軍台中醫院任內長期和威泰、宇善，及台灣捷邁等醫療廠商採購自費材墊片為病患施作全膝關節置換術，也熟知院內行政、申報健保流程。

檢方查，王芳英明知健保署公告以美商捷邁公司產製的「西美人工膝關節-全人工膝關節組」是健保給付，而西美高分子聚乙烯人工膝關節墊片為自費材料，國軍醫院禁止病患自行購買自費墊片，如欲使用要向醫院批價購買。

但王打算從中牟利，就和台灣捷邁王姓經理、詹姓主任、羅姓業務員及威泰、宇善的王姓負責人達成協議，由王一邊向病患推薦自費墊片效果較佳，偷讓民眾私下購買使用，王同時又在手術中製造患者使用健保墊片假象，讓業者收到自費款，又獲醫院申報健保給付。

業者事後再交付2000萬元至3000萬元的回扣給王；另檢方查出，王芳英2012年1月至2015年10月間，還會像患者訛稱「向醫院買自費墊片比較貴，他私下介紹廠商更便宜」，但實際上醫院批價3、4萬元的墊片，民眾經王介紹自行向業者買卻要6萬多元，詐得中間價差1147萬元。

檢方也查出，王另偽造醫療紀錄，和業者合作將自費墊片偽造成健保墊片，一共偽造434人次醫療紀錄，詐取醫令點數2333萬多元。

台中地院刑事一審認為，王芳英損害民眾對醫師信任，考量其等均坦承犯行，依249個詐欺、加重詐欺罪判他4年，緩刑4年，命他向公庫支付400萬元；另張姓、王姓、羅姓及詹姓業者，各判1年3閱至3年5月不等，均緩刑4年；上訴台中高分院撤銷改判王3年11月，維持緩刑4年確定。

國軍台中醫院再提民事求償，主張王芳英及業者等5人，造成醫院誤向健保局申請434名患者健保墊片，導致醫院未向434人收取自費墊片費用，一共損失自費墊片價差358萬9560元，遭健保署裁罰追扣價款損害250萬8522元。

另有遭健保署停約1年處分，抵扣停約損害6450萬7812元、喪失健保特約一年期間骨科住院業務原可獲利4187萬4972元，一共向王等5人求償1億3825萬1562元。

民事庭審酌，王芳英為牟利和4名業者合作，故意背於善良風俗損害醫院，審酌醫院求償自費價差、健保價款損害、停約損害共7060萬5924元求償有理由。但民事庭也認為，醫院未驗收廠商衛材，其管理程序顯屬輕率也有疏失。