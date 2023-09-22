雲林黨部被指染黑 民眾黨王新堯稱「柯文哲支持」控告四叉貓等5人

民眾黨雲林縣黨部前執行長王新堯針對時代力量立委邱顯智、新竹市議員廖子齊、發言人余佳蒨及政治評論李政皓、劉宇席（四叉貓）等五人，接連以不實言論惡意攻訐染黑，指謫民眾黨雲林黨部是黑道堂口，今天下午在三名律師陪同下，到雲林地檢署按鈴控告五人公然侮辱、加重誹謗。

王新堯指出，他是經由台灣民眾黨S0P檢覆合格，擔任民眾黨雲林縣黨部執行長職務，一生清白亦不是更生人，長期推動公益，服務鄉親不餘遺力，地方都可查證，他從民國60年出生到現在，沒有任何犯罪前科判刑紀錄，明顯是捲入政治因素，時代力量黨更召開記者會硬將「白布染成黑」，以不實的犯罪判決誤導媒體。

王新堯說，更荒謬的是羅織犯罪型態，以現在犯罪進行式的說詞誤導社會大眾，藉以達到污衊民眾黨雲林縣黨部為目的，公然對他「輿論判刑」及「輿論霸凌」，牽動雲林縣黨部已被染黑的風向，如此不道德的政治手段「可惡至極」，必須杜絕。

王新堯說，針對民眾黨雲林縣黨部遭染黑為黑道堂口，他個人除對黨中央及黨主席柯文哲深感抱歉，也對長期與他合作的眾信法律事務所律師林永山感到愧疚，因黨中央高度關切，他已自動停職接受調查，並請求雲林黨部以最快的時間釐清，以捍衛他的聲譽及社會觀感。

王新堯說，為不助長輿論判刑、霸凌惡風，他由律師林永山，吳炳輝，沈伯謙陪同，控告五人公然侮辱、加重誹謗， 以捍衛黨部及他個人聲譽。

律師林永山也說，他在王新堯服務處設立律師事務所多年，如果說這地方是堂口，他豈不成了堂主，他與王交友多年，對於外界捕風捉影、顛倒是非的說法也深不以然，他支持王採取法律行動捍衛清譽。

對於這次提告黨主席柯文哲有什麼意見，王新堯說，柯主席當然支持他們採取法律行動，因為他本身完全沒有犯罪前科紀錄，為何對方會如此大肆渲染誤導，所以才提告。