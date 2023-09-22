1個人簽8人名字...十軍團士官偽造會議紀錄下場慘
時任陸軍第十軍團五支部鍾姓中士忘記通知開會，又因上級即將督導怕被列缺失，一個人製簽呈、偽造會議紀錄及簽到簿，還盜蓋連長印章、偽簽8名士官兵名字，因遭內部人檢舉曝光；法院以他視軍紀如無物，考量犯後提前退伍付出代價，依偽造公文書罪判他1年2月，緩刑3年，可上訴。
檢方查，鍾男（28歲）擔任中士後勤士負責部隊管制妥善率、裝備保養及需用品申請，但他因疏失未通知部隊主官於2021年11月召開主管裝備檢查申撥補管制會議，但因上級機關12月就要督導。
鍾為避免被列缺失，趕緊製作簽呈，又偽造會議時序表、會議紀錄及簽到簿，再盜蓋連長職章、偽簽連長及其他8名士官兵姓名，最後再將整份假資料呈給上級供督導檢查，後來有遭冒名的官兵發現，向連長報告後才曝光。
檢方訊時，鍾均坦承不諱，並有相關偽造紀錄可佐，被偽簽的士官兵也證稱不是本人簽名，檢方偵結依陸海空軍刑法第76條第1項第4款、刑法偽造文書等罪嫌起訴他。
法院審酌，鍾男犯案時為現役軍人，肩負保家衛國責任，在國家軍營內處理公務之際，應有維護基本軍紀的意識，卻因避免遭上級稽查而貪圖便利，不思以正當方式處理公文，視嚴謹軍紀於無物。
法院說，原應從重量刑，但考量鍾犯後坦承及憲兵隊偵辦的意見等，認為鍾犯後態度良好，深具悔意，之後也已經辦理提前退伍，已付出相當代價。
法院審理後依犯行使偽造公文書罪判他1年2月，緩刑3年，應向公庫支付5萬元，並接受法治教育2場。
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