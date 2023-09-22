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高雄情侶吃滑蛋蝦仁飯中毒 衛生局確認餐廳使用國產殼蛋

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄一對情侶到11日晚間到新興區餐廳吃生魚片、滑蛋蝦仁飯，上吐下瀉14日到醫院急診。衛生局昨日確認病原是滑蛋蝦仁飯的沙門氏桿菌。衛生局今表示，業者使用的蛋品，經溯源釐清後確認是國產殼蛋。沙門氏菌中毒可能因受到汙染的肉類、雞蛋，也可能是手部接觸、器皿二次汙染，沙門氏菌耐熱性低，烹煮食材應充分加熱儘早食用。

衛生局表示，14日接獲醫院通報2人疑似食品中毒案，立刻派員前往新興區這間餐廳，依食品良好衛生規範準則展開稽查，結果發現餐廳的冰箱溫度未定期監控並紀錄、從業人員未定期接受體檢、食(材)品未妥善包覆並離地放置、牆壁不潔等缺失，業者當日自主停業執行作業場所清消，衛生局責令業者限期改正相關缺失。

衛生局說，稽查時在現場採集共同攝食食品、環境、廚工和民眾等檢體計12件，昨日滑蛋蝦仁飯檢出沙門氏桿菌，且醫院17日採集人體1件檢體也檢出沙門氏桿菌。

衛生局指出，食材和患者檢體都驗出沙門氏桿菌，在確認為同一病原之下，衛生局依違反食安法規定，對餐廳業者開罰6萬元並勒令停業3天，相關事證移送地檢署偵辦。

高市衛生局14日接獲醫院通報疑似食品中毒案，立刻派員前往情侶用餐的餐廳稽查。圖／高市衛生局提供
高市衛生局14日接獲醫院通報疑似食品中毒案，立刻派員前往情侶用餐的餐廳稽查。圖／高市衛生局提供
高市衛生局採集該餐廳製作的滑蛋蝦仁飯檢體送驗，檢出沙門氏桿菌。圖／高市衛生局提供
高市衛生局採集該餐廳製作的滑蛋蝦仁飯檢體送驗，檢出沙門氏桿菌。圖／高市衛生局提供

食材 食安

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