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詐欺案年增10萬件！檢察官瀕癱瘓 無法負荷選舉查察

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詐欺案年增10萬件 檢察官瀕癱瘓 無法負荷選舉查察

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

加重詐欺案在台灣層出不窮，儘管檢方促請金管會NCC、數發部等行政機關加強監控機制，但目前移送各地檢署的詐欺案量仍居高不下，嚴重拖垮基層檢察官正常辦案業務，由於明年初適逢總統大選，全國各地檢從9月起，須陸續啟動選舉查察，分區派員督責轄區，對檢察官沉重的壓力無疑雪上加霜。

由基層檢察官組成的劍青檢會發聲明指出，有關詐騙及人頭帳戶案件數量暴增，該會雖於今年8月召開全國檢察官防詐建言研討會，指陳金管會等機關是否涉及行政怠惰，雖相關機關迅速發新聞稿回應將會改進，然目前詐欺案量未見稍歇，包括人頭帳戶黑名單、第三方支付業者特許、巨額個人幣商有效監理，均尚未見明顯成效。

劍青檢改指出，不知NCC等機關當初回應研討會的新聞稿，是官僚結構的膝神經反射，還是真心積極作為的啟動宣示，目前只能有賴高檢署繼續與之協調，該會將持續監督，同時籲請法務部體恤基層檢察官辛勞，盡速補充資源與人力。

根據劍青檢檢改調查，今年地檢署新收案件數量暴增，遠高於去年同期，導致下半年的工作量過度沉重。據統計，台北地檢署112年1月至8月份累計新收「偵」字案高達42,900件，較去年同期的37,132件，遽增15.6%，許多檢察官每月新收案件數量破百。

台中地檢署亦不遑多讓，111年7月至今112年6月，新收「偵」案更高達73,759件，較前一年同期62,757件，也遽增17.5%，驚人的是，其中詐欺案件，從前一期的19,258件暴增到26,392件，增加7,134件，遽增37%，每位檢察官平均每月新收件數從91件暴增到99.5件。

新北地檢署總案件數量更加驚人，統計111年9月至今年8月新收「偵」字案竟突破10萬件，較前一年同期的82,474件，更遽增28.6%，最離譜的是，其中僅僅詐欺案件從前一期的27,203件暴增到43,536件，增加16,333件，遽增60%，每月新收件數破百的檢察官比比皆是。在如此沉重的案件負擔下，各地基層檢察官仍要肩負年底賄選偵查的額外勤務，已不堪負荷。

國內電信詐騙案猖獗，案件量逐年暴增，已嚴重拖垮各地檢察署辦案能量。圖／調查局提供
國內電信詐騙案猖獗，案件量逐年暴增，已嚴重拖垮各地檢察署辦案能量。圖／調查局提供

檢察官 詐欺 NCC 金管會

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