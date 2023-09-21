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台新超貪理專周勵宏A客戶3.3億不認 庭長「1句話」讓他改口認罪求輕判

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獨／台新超貪理專A客戶3.3億不認 庭長：未來掌握在自己手上

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台新銀行前理財專員周勵宏盜用6名VIP客戶3億3390萬存款來彌補投資虧損，台灣高等法院依銀行法加重特殊背信罪判12年4月徒刑，沒收173萬美金與2億8020萬台幣，最高法院撤銷背信罪、發回。高院更一審昨辯論，庭長林孟宜告訴周「你的未來掌握在自己手上」，周終改口「承認客觀事實」，律師辯錢是拿去投資而非吃喝玩樂，求輕判。

周勵宏2003年6月起在台新銀行中和分行任職，先後擔任分行業務、理財專員、營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務，長期為客戶提供投資理財諮詢、規劃，並受理客戶指示購買特定投資理財型商品或贖回。林老先生生前相當信任周，但媳婦在清查遺產時發覺有異，因此質問周，周怕事跡敗露，偽造「台新國際商業銀行信託成立書」，假裝替林管理、處分財產。

檢方起訴指出，周勵宏自2009年1月起，長期藉推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。因銀行接獲客戶反映指帳戶有約1千萬元不翼而飛，查出周負責的客戶資金都不是本人所提領，先發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢方調查，有6名客戶受害，其中以陳姓董娘遭騙2億5千餘萬元，是最大苦主。檢察官指周勵宏沒悔意，也沒有設法賠償客戶和銀行的損失，又積極脫產，請求法院判他10年以上有期徒刑。台北地院依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他10年6月徒刑，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。被告與檢方皆上訴，高院前審將周重判，刑度從10年6月變12年4月徒刑，且沒收金額也增加。

不過最高法院質疑周勵宏的犯行是否與職務有關？台新銀行本身是否有損害？周獲利多少？這些調查不清，因此發回更審。

更一審20日上午9點半開庭，庭長林孟宜便曉示周「你的未來掌握在你手中」，勸他不要從頭否認到底、一廂情願，從歷審刑度來看周都被認定有罪，要他思考為何說法都不被採信？周已經被羈押3年，林孟宜指出辯護律師支持不代表能達到周想要的無罪目標，蹉跎只會損失更多，提醒周「態度、想法決定未來」。

周遲疑許久說，「背信可斟酌，其他...要認什麼？」林孟宜說，「你口條不差，當理專應很多人讓你服務，但還是要心誠意、讓人信服」。她再問要一概否認嗎？還是用其他罪名？並說認罪是承認犯罪事實，不是去接受那個罪，接著給片刻讓周勵宏與律師、檢方與告訴代理人各自商量。

高院於上午10點15分復庭。檢察官指出，對銀行而言，客戶的損失乘以6%是銀行的損失，而周勵宏提領的所有款項所有權屬銀行，等於掏空銀行的存款，所有盜領都算是銀行的損失。

周勵宏這時改口承認本案的「客觀事實」，但不認為該適用銀行法特別背信罪。律師辯護，稱要適用銀行法或普通詐欺罪，有討論空間，並指更一審的刑度不應比12年4月重，周已經承認事實，應為量刑基礎。

更一審在科刑辯論時，告訴代理人認為原審刑度過輕，要求從重量刑；檢察官指周的犯罪金額高達3億元，空前巨大，也建請重判。不過周勵宏的律師則稱這些錢都是「拿去投資」，不是吃喝玩樂，情節尚輕，希望輕判；周在最後陳述時表示「沒有話要說」。高院定10月25日宣判。

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶3億多存款，歷審皆遭重判，台灣高等法院更一審20日辯論終結，周首度坦承「客觀事實」，律師請求法官從輕量刑。記者王宏舜／攝影
台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶3億多存款，歷審皆遭重判，台灣高等法院更一審20日辯論終結，周首度坦承「客觀事實」，律師請求法官從輕量刑。記者王宏舜／攝影

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