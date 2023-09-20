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街口支付創辦人臨停起步與重機擦撞 雙方和解獲不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

街口支付創辦人胡亦嘉前陣子駕車時，與一名黃牌機車騎士發生擦撞，騎士提告胡亦嘉涉犯刑法過失傷害罪，事後兩人達成和解，騎士撤告，台北地檢署今偵結，予以不起訴處分。

據了解，今年6月，胡亦嘉在台北市敦化北路與八德路交叉路口臨時停車，他在車內準備起步移往內側車道時，恰好後方一台黃牌重機行經，兩車發生碰撞。事後，機車騎士告發胡亦嘉涉嫌過失傷害罪。

事後，兩人達成和解，由於過失傷害屬於告訴乃論之罪，機車騎士撤告，檢方偵結，全案獲不起訴處分。

胡亦嘉於2015年創立街口電子支付，打通銀行帳戶模式，主打代收代付、帳戶轉帳和儲值等服務。3年前，胡亦嘉不服金管會解職及停職處分，向法院提起行政訴訟，歷經3次準備程序庭後，21日將召開言詞辯論庭。

街口金融科技董事長胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片
街口金融科技董事長胡亦嘉。圖／聯合報系資料照片

機車騎士 傷害罪 提告

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