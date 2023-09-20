台版柬埔寨案「想陪小孩」獲交保 棄屍男落跑

台版柬埔寨求職詐騙囚虐三死，負責棄屍的潘依凡開庭時淚灑法庭，拿小孩當藉口想重回家庭，今年三月獲裁定交保；未料潘獲釋後另涉毒品案，七月遭桃園地檢署發布通緝，士林地方法院上月開庭他未到庭，且傳拘無著，沒入七萬元交保金，昨日發布通緝。

四十歲潘依凡在台版柬埔寨案中屬「棄屍組」，去年十月廿九日涉嫌與邱宏儒、蔡智帆、葉智升共同丟棄被虐死的黃女、林男屍體，棄屍桃園龜山區山坡；詐騙案曝光後四人遭羈押，依遺棄屍體罪嫌起訴。

士院今年二月開庭，潘認罪，聲稱蔡智帆問他要不要賺錢「開車去丟東西」，他抵達桃園據點，進屋發現關了很多人，嚇傻站在旁邊，看到一具包好的屍體、另一具遺體躺在地上，他沒有幫忙搬運屍體，只負責開車載屍體。

潘當時淚灑法庭，哽咽說「小朋友已八歲，要開學了」，自己父母雙亡，又離婚，求交保回家陪伴小孩。

法院三月認定四人涉遺棄屍體共二罪，未涉本案詐欺集團其他犯罪，情節較輕，僅依他人指示棄屍，且坦承犯罪，均裁定交保，限制住居、限制出境出海八月。

潘交保後，今年七月卻因毒品案件被桃園地檢署發布通緝，八月士院針對詐騙案再開庭，棄屍組另三人到庭，唯獨潘男未到，法院囑託拘提無著，沒收七萬元交保金，發布通緝。

台版柬埔寨案第一波起訴廿九人，十一月廿二日將宣判；其中五人獲交保，僅潘一人逃亡。第二波起訴主嫌「藍道」杜承哲等人，羈押中共犯洪俊杰同樣打「親情牌」，以父親罹癌請求交保或解除禁見，士院今開庭訊問。