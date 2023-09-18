防災標案涉貪 石碇區公所前區長、技士、廠商23人遭訴

新北市石碇區前區長李皓榕及技士黃志仁，涉嫌於2011年起至今年，利用區公所颱風、山洪等災害緊急搶修標案，與施作廠商勾結，洩漏底標、護航廠商圍標，藉此收賄及不正利益。台北地檢署今依涉犯貪汙治罪條例、政府採購法及洩密等罪，起訴李、黃及廠商共23人。

檢察官認定，期間李浩榕涉嫌收受廠商加熱菸10條，連同其餘犯罪所得，共計11萬9000元；黃志仁8度收賄，不法所得390萬元。另外，黃男於偵查期間已自白犯行，並繳回犯罪所得，檢察官於是對李、黃2人犯罪所得，建請法院予以沒收。

石碇轄內多山，每逢颱風或豪雨常見土石流或土石崩落災情；李男於2020年6月至今年1月擔任區長，他曾在區長交接典禮上指出，颱風天、雨季時公安是石碇最重要的區務；不料，他任內招標與災害搶修有關的採購案，卻罔顧民眾生命及財產安全，涉官商勾結弊端。

檢調查出，自2011年至今年間，石碇區公招標「新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程」、「107年度石碇區道路橋樑及附屬設施改善工程（開口合約）」、「107至110年度新北市石碇區路燈維護及新設工程（開口合約） 」等多件採購案，承辦人黃男均與廠商有弊端。