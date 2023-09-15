防護國家基礎設施 台大教授指國安法制「1盲點」：沒有這堂課

最高檢察署與台灣法學會今天舉辦「防護國家關鍵基礎設施與核心技術」論壇，台大林鈺雄教授表示，國安修法對防護國家關鍵基礎設施與核心技術邁出一步，不過，修法無法涵蓋想要懲罰的對象，應設立專法並提升行政院國土辦層級。

林鈺雄說，國安法制對台灣來說，是非常重要的法制，但全國法律學院甚至沒有國安法制的課程，最高檢察署編撰的彙編，難能可貴彙整台灣國安案件，並從實際國安案件追溯，再歸納出威脅態樣、進而發展出反制手段。

最高檢指出，今年2月連接台灣與馬祖的2條海底通訊電纜，連續2次遭中國籍漁船及不明船隻拖斷損壞，造成當地網路壅塞，影響戰備訓練，如果敵對勢力利用各種方式切斷海底電纜，將迫使我國短期內無法與國際通聯。

此外，2022年美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中共不滿，裴洛西訪停留3日間，多家公共事業、民營企業遭駭客入侵，單日攻擊數量高達近500萬次， 當時主要針對台電外網攻擊，所幸供輸電系統的內網未受影響。

台大教授林明昕則認為，國家安全的維護，刑事手段不是唯一途徑，刑法以違法及有責為前提，行政管制則不以違法、有責為前提；林說，如果能做好行政管制，才能有效保障國家安全。

中央研究院處長邱文聰說，對於敵對資本的輸入應進行有效管制；警察大學教授黃俊能說，我國關鍵基礎設施的保護，在法令、規範、公私協力、安全防護觀念等，都明顯不足，亟待強化。

台灣高等法院法官顧正德表示，關鍵基礎設施涉及國家、社會民生重要法益，應快速立法保護，還應著重事前、事後行政管制措施以為配套。

嘉義地檢署檢察官陳昱奉認為，資安就是國安，檢察機關來自電信、網路監理機關與 ISP業者的配合與協助，是維護國安的重要關鍵。