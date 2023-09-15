影／酒駕撞飛人落跑逆向狂飆！警飛車追捕6公里 民眾直擊驚險過程

何姓男子12日晚間涉嫌酒駕，遇到警察拒檢逃逸，在新北市金山市區、陽金公路一路高速逃竄，沿途逆向狂飆、闖紅燈、撞傷機車騎士，最後撞逃分隔島才停下，員警在後緊追，逃竄6公里驚險過程，還被一名路過熱心駕駛全程錄下，貼網後引起網友熱議，警方依涉犯公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局調查，12日傍晚6點多，金山警分局巡邏員警在金山區中正路、環金路口路檢時，發現何男（54歲）駕駛銀色自小客車疑似行車不穩，且未開啟頭燈，該車駕駛見警攔檢拒檢逃逸。

警方說，從台二線往金山市區的忠孝一路、仁愛路、信義路等巷弄逃跑，途經信義、仁愛路口時還不慎擦撞路過的機車駕駛，導致駕駛蔡男機車倒地，幸好蔡民眼明手快跳開，僅受輕微擦傷並無大礙。

金山所所長李語堂說，何男最後在陽金公路5.6K處自撞安全島，何男下車時面有酒容、胡言亂語、滿身酒氣且消極不配合警方酒測，經請示基隆地檢署檢察官後帶往台大金山分院強制抽血，換算呼氣酒精濃度約為1.04毫克。

追捕過程還被一名路過熱心駕駛全程錄下，指肇事男把人撞飛了還跑，幸好警一路緊追，圍捕成功，貼網後引起網友熱議。

金山警分局表示，何男因酒駕規避警方攔檢，四處逃竄還不慎撞傷其他用路人，恐面臨公共危險與肇事逃逸刑事責任及巨額罰金與傷者求償，實在得不償失，呼籲民眾酒後不開車，開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康