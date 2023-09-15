碩士女揪男友鐵鎚弒父有教化可能 檢辯要求重新鑑定

台中江姓女碩士留美時不滿爸爸不再資助，夥同張姓男子回台持鐵鎚活活打死父親後棄屍，台中地院一審依殺人罪判2人無期；江女、張男均就刑度上訴，台中高分院二審今開庭，檢、辯均針對一審送「台灣司法心理學會」鑑定結果有意見，判二審另送其他「更具公信力」醫院再次鑑定。

檢方起訴指出，江女（33歲）、張男（34歲）2014年赴一同美國留學時曾請求江父幫忙申請貸款、資助生活費，對方初期答應，直至2016年就不再資助，造成江、張在美就學及生活困難心生怨恨，2020年11月回台2人再向江的父母理論屢被拒於門外並報警。

江女、張男轉為憤怒竟謀議殺害江父，2021年12月26日騎車到大里區江父擔任保全的國小埋伏，27日凌晨闖進校區中庭，江女上前抓住爸爸手，再命張男持鐵鎚重擊其頭部，見父親倒下還有聲音，2度叫男友繼續痛打。

江父慘遭擊破頭顱、打斷頸椎慘死，2人為滅證拿塑膠袋套江父頭、清洗地面血跡，還用束帶綁著雙腳搬上機車前踏板由張載運，江則騎另輛機車跟隨在後，運送途中江父右腳因垂下遭拖行被磨到見骨，最後丟在太平區郊區棄屍，直到江的妹妹見父親遲遲未歸報案才曝光。

台中地院一審考量，江、張均無前科犯後坦承，且將2人送台灣司法心理學會鑑定，就其生長背景、心理狀態做調查，鑑定結果認為江女有「中高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，張男也有「高度」矯治可能性及「高度」再社會化可能性，尚非全無復歸社會更生可能。

一審審酌2人一切情狀受，認為尚無剝奪生命處以死刑使2人與社會永久隔離必要，但仍應給予嚴峻重刑，因此均判無期徒刑，褫奪公權終身。

江女、張男及檢察官均上訴，而江僅就殺人罪判無期的量刑部分爭執，公訴檢察官也認為，台中地院一審將2人送台灣司法心理學會鑑定，內容關於前提事實、刑法第57條事項，而認定有教化、社會可能部分有違誤。

公訴檢察官也說，他曾私下和被告、告訴人雙方律師聯絡，因都對一審送鑑定的結果有疑慮，希望二審合議庭能另外送交如台大、高雄凱旋等教學醫院，會比較有公信力。

受命法官詢問，因江女、張男目前均仍在押，若就近送中國醫藥大學附設醫院鑑定是否也行，對此檢察官、辯護人均表示同意沒有意見。