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盛唐鉛中毒案重判 受害者家屬：妻子仍為神經受損所苦

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導

3年多前爆發的盛唐中醫重金屬中毒案，今天一審宣判，盛唐中醫負責人、中醫師呂志霖（原名呂世民）遭重判7年半。受害者家屬陳明振說，只要不是緩刑或易科罰金，對於判決結果可以接受，妻子現在還為鉛中毒所苦，神經受損、嘔吐、拉肚子，傷害是一輩子的。

陳明振說，這是少見的中醫藥醫療過失案，中醫師把禁藥硃砂入藥，導致病人鉛中毒，法官的判決結果有影響性，希望一審重判後，後續不要淪為「二審輕判、三審無罪」的處境。

陳明振是國民黨台中市黨部前主委，他的妻子因乳癌找盛唐中醫提調理身體，沒想到服用的中藥處方內含禁藥硃砂，導致妻子重金屬鉛中毒，他竟然「天天餵毒」給妻子而不知。

呂志霖已遭撤銷醫師執照，今天一審重判7年半。陳明振說，對於宣判結果可以接受，不是緩刑或易科罰金就可以，但是台灣司法常見「一審重判、二審輕判、三審無罪」，這是台灣少見的中醫藥醫療疏失，法官判決會影響未來中醫師用藥態度，希望後續審理維持判決，才能對社會交代。

陳明振說，明明是禁止使用的禁藥硃砂，根本不該入藥，結果盛唐中醫視病人健康如無物，拿病人的身體來實驗根本是不對的，妻子吃了那些藥後，重金屬中毒雙手變成雞爪般無法伸展，經過3年治療才逐漸可恢復，現在還常有嘔吐拉肚子、神經受損等後遺症。

陳明振說，受害者總共有40多人，有20多人鉛中毒嚴重提告，有2名受害者已經往生；一般人血中鉛濃度5以下算正常，當初妻子血中鉛濃度超過10，得自費打解毒針劑，現在才降到7.5左右，持續為了後遺症就醫。

法院今天依違反藥事法、過失傷害等罪，判盛唐中醫師呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑。圖／報系資料照
法院今天依違反藥事法、過失傷害等罪，判盛唐中醫師呂志霖（原名呂世明）7年6月徒刑。圖／報系資料照

中醫 中毒 醫療疏失

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