獨／台中前議長一家鉛中毒 盛堂中醫師摻禁藥重判7年半

台中市2020年爆發盛唐、九福中醫使用禁藥「硃砂」、「鉛丹」造成250人中毒，包括前議長張宏年及議員兒子張彥彤一家四口都受害，檢方同年底依藥事法等罪嫌起訴盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）、九福醫師洪彰宏，及藥商歐國樑；經2年多審理，台中地院今各判6年至7年6月，可上訴。

台中地院今宣判，各依違反藥事法、過失傷害等罪判，判呂志霖7年6月、洪彰宏7年2月，歐國樑6年，另欣隆藥業判罰金80萬元。

檢方根據查扣病例，發現服用盛唐中醫硃砂、鉛丹的患者有234人、1062人次，服用九褔中醫硃砂、鉛丹的患者有16人、95人次，一共250人、1157人次服用這兩家中醫摻有硃砂、鉛丹的中藥，且年紀介於5歲至80歲間。

起訴指出，衛生署1991年公告不得使用硃砂、鉛丹製口服藥，2005年公告硃砂為禁藥。洪彰宏2016年至2018年委託欣隆藥業負責人歐國樑帶硃砂等藥材，至九福診所研磨成「珍珠五實粉」，每小瓶重1兩以6000元賣給病患服用。

後來洪再次購買，歐卻將鉛丹誤認成硃砂出售並摻入珍珠五寶散，導致彰化白姓男子1家4口服用出現腹痛、腹脹中毒症狀，抽血驚見血中鉛濃度為達70.05ug／dL，高於正常值10ug／dL，造成鉛中毒合併多器官傷害及周邊神經病變等傷害。

檢方也查出，盛唐負責人呂志霖執行中醫師已逾25年，因他在大陸地區所習得的「朱代粉」（即珍珠粉加代赭石）用於治療鎮靜、安神的藥效有限，為解決病患的失眠症狀，2017年指示員工向歐國樑以4800元購買1斤硃砂，遇有嚴重失眠、需安神患者，就改以硃砂入藥，取代朱代粉功效。

呂志霖2020年6月因硃砂用完，要再向欣隆買1斤硃砂，歐國樑竟將鉛丹誤認為硃砂，而將1斤鉛丹賣給呂，結果呂入藥後造成張宏年一家四口及多名患者鉛中毒，張血中鉛含量達364.84ug／dL，遠高於正常值。