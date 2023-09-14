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黨產會追徵大孝大樓7.8億…國民黨打行政訴訟上訴 結果逆轉了

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黨產會追徵大孝大樓7.8億 國民黨打行政訴訟上訴…結果逆轉了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

行政院不當黨產處理委員會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨不服提行政訴訟，一審前年判國民黨敗訴，案件上訴，最高行政法院今廢棄一審判決，發回更審，至今尚未提供判決理由。

黨產會2019年5月間認定國民黨以違反法令等悖於政黨本質及民主法治原則方式，借用中華民國民眾服務總社名義，標購取得大孝大樓及土地，是不當取得的財產，但大樓2004年已出售給他人後拆除，黨產會因此處分追徵國民黨7億8275萬8715元。

國民黨不服提撤銷處分訴訟並聲請停止執行，法院認為黨產會追徵金額龐大，若未介入處理，將對國民黨造成難以恢復的急迫損害，裁准停止執行確定。

台北高等行政法院一審認為，國民黨藉由當時是中央政府、台北市政府執政黨的政治優勢地位，使北市府國民住宅處改變政策，排除其他需用單位，把大孝大樓及土地整棟標售，讓國民黨借用民眾服務總社名義投標取得大樓。

一審指出，國民黨違反當時法令，違反自由民主憲政秩序，自國家取得財產而累積成政黨財產，黨產會處分前大孝大樓已被拆除，無法返還，依規定追徵七點八億餘元，並無違誤。國民黨不服提起上訴，最高行今廢棄判決，發回北高行更審。

黨產會認定國民黨違法取得大孝大樓追徵7.8億元，國民黨提行政訴訟，一審敗訴，最高行政法院今廢棄判決，發回更審。圖／聯合報系資料照片
黨產會認定國民黨違法取得大孝大樓追徵7.8億元，國民黨提行政訴訟，一審敗訴，最高行政法院今廢棄判決，發回更審。圖／聯合報系資料照片

國民黨 黨產會 財產 北市

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