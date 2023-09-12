台南市前經發局長陳凱凌涉貪汙案 法院裁定延押2月

台南市經發局前局長陳凱凌被控涉嫌向廠商收賄，接受酒店飲宴等案，陳凱凌認罪繳回180萬元，一審依貪汙等罪判處有期徒刑8年。台南地院合議庭法官以為防止陳逃亡，以確保此案後續審判程序進行及將來刑罰執行，裁定自9月20日起，延長羈押2月。

台南地院說，延長羈押理由包括，陳凱凌因涉犯貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、公務員利用職務上機會犯詐欺得利、貪汙治罪條例財產來源不明、使公務員登載不實、詐欺取財、洗錢等罪。

因陳羈押期間即將屆滿，經台南地院法官再次訊問後，認陳所犯上開罪名包含法定刑7年以上有期徒刑重罪，8月16日一審判決有期徒刑8年，如日後判決經確定，勢必將面臨徒刑執行。

法官考量陳長年所累積於政商、國內外人脈與資力，可認其有籌措相當現金經濟能力及人脈，再參以此案經新聞媒體廣泛報導備受矚目，陳在面對上開重刑，依一般合理判斷，迴避司法審判或未來確定後刑罰執行，逃亡之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，羈押原因仍然存在。