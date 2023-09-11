男子晚上騎機車未開燈 遇攔檢肘擊、抓傷警員遭起訴

基隆市鄭姓男子夜間騎機車未開大燈，遇到員警攔檢，涉嫌肘擊、抓傷警員，並辱罵警員「白癡」及吐口水。檢方偵辦時，鄭男辯稱，警員先說不開單，後來又說要罰，覺得是在耍他。警要求搜身、搜車，他轉身時不慎揮到警員。檢方未採信辯詞，依傷害、妨害公務罪嫌起訴。

基隆地檢署起訴書指出，鄭男今年5月29日晚上9點多，騎車經過暖暖區過港路時，因未開啟大燈，被執行取締酒駕勤務的范姓、董姓警員攔下盤查。過程中鄭男以右手肘撞擊范員臉部，並用手抓傷范、董兩人，還對著范員辱罵「白癡」、「智障」及吐口水。

員警將鄭男帶回警局調查，范員到醫院驗傷，頭部有鈍傷、右腿挫傷、右無名指擦傷。警方偵詢後，依傷害、妨害公務罪嫌將鄭男送辦。鄭男涉嫌公然侮辱部分，范姓警員未提告訴。

檢方在檢察官偵訊時否認犯行，表示警員攔檢時，他有配合拿出身分證，警察本來說不用開罰單，後來又說要罰，他覺得警察在耍他。警員還說要搜身，要看置物箱有什麼東西，他轉身時揮到警察，但沒有看到警員受傷。