水果商承租農地蓋鐵皮屋被認定違建 自拆向地主索賠近300萬敗訴

蔡姓水果商於2019年向賈姓地主承租位於屏東新埤的農地，他申請變更後蓋起占地近300坪的鐵皮屋作集貨使用，遭縣府認定是違章建築，蔡男向賈男要求提供土地使用同意書未果，他為避免受罰而自行拆除，蔡事後認為賈未履行租賃契約，向對方求償264萬多元，案經屏東地方法院審理，認定2人租約性質不屬於租地建屋，判駁回，可上訴。

蔡男主張，他在2019向賈男承租土地時，就有告知對方要蓋遮蔽性鐵皮屋，且契約明訂他可以為了集貨目的，在承租的土地上搭建鐵皮鋼骨建物，而在2020年完工後，被縣府通知該建物是違章建築，需補辦建造執照，未料要求賈姓地主提供土地使用同意書時，遭到對方置之不理，造成他為避免受罰而自行拆除，認為賈男必須負起賠償責任，向對方求償建築與拆除的費用合計264萬9710元。

賈姓地主則表示，該筆土地經蔡男變更為一般農業區交通用地後，可作為停車場使用，若設置圍籬或遮蓋物的透空率應達70％以上，不能是封閉式建築，且2人簽立的租賃契約並未約定需出具土地使用同意書，蔡男自行搭建廠房式鐵皮屋的行為是他自己違約在先，不得請求賠償。