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「行人地獄」指標案件 司機撞死母子判1年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

法院依過失致死罪判豐原客運陳姓司機1年4月徒刑。圖／報系資料照
法院依過失致死罪判豐原客運陳姓司機1年4月徒刑。圖／報系資料照
台中豐原客運陳姓司機去年開公車時貿然左轉，輾斃正在走斑馬線的李姓女子、還有嬰兒車中一歲男嬰，僅伊拉克籍季姓先生倖存，要求台灣須重視交通運輸安全，「行人地獄」引發矚目；法院調查認為，陳男經行人穿越道未依規定禮讓行人，應加重其刑，考量犯後自首減刑，近日依過失致死罪判刑一年四月。

刑法過失致死罪可處五年以下有期徒刑，另依道交管理條例第八十六條第一項規定，行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因而致人受傷或死亡，加重其刑至二分之一。換句話說，駕車未禮讓行人肇事致死者，最重可判七年半。

司法實務上，車禍過失致死案，若雙方和解，法官多會判六月以下徒刑、得易科罰金；若行經人行穿越道未禮讓，就算經加重其刑，只要和解，大多能獲緩刑機會，本案司機奪走兩命，犯後未能和解，裁判量刑較以往為重。

據了解，季男（卅二歲）和妻子均為中國醫大畢業，兩人在台認識交往，結婚生下一子，臉書上常ＰＯ一家三口出遊的幸福照，沒想到一場車禍害他天倫夢碎。

據調查，二○二二年十二月七日深夜十一點多，陳男駕駛公車行經北區學士路、英才路口要左轉，季男與李女同時推著嬰兒車，走在行人穿越道上，陳男卻未注意迎面撞上季男一家三口，導致李女與男嬰當場被輾斃，嬰兒車也支離破碎，路口監視器拍下事故畫面。

陳男偵訊時坦承有過失，強調「我真的沒有看到人」，檢方認為，陳男駕車行經行人穿越道，卻未依規定禮讓行人優先通行，導致用路人死傷，依過失致死罪起訴，建請法院依道交管理條例加重其刑二分之一。

台中地院認為，陳男開公車靠近行人穿越道時，未禮讓行人造成死傷，依汽車駕駛人行近行人穿越道，未依規定讓行人優先通行，構成過失致死及過失傷害罪

法院審酌，陳男未謹慎駕車貿然左轉肇事，造成季男妻小死亡，其創傷難以平息彌補，至今也無法達成和解，綜合考量過失情節、犯後態度等情狀，判刑一年四月，可上訴。

嬰兒 公車 行人地獄 監視器 傷害罪

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