檢方起訴烏龍...文末漏掉檢察官姓名 上訴坦言疏失補正

台中地檢署起訴曾姓女子涉嫌誹謗，台中地院卻發現，檢方起訴書文末沒有檢察官簽名，以違背法律程序判決不受理，檢方上訴坦言是重大疏漏，要上級審斟酌能否補正；台中高分院二審認為，本件起訴書「原本」、「正本」是否都沒簽名仍不明，撤銷一審判決、發回中院另為適當處理。

台中地檢署表示，尊重法院判決，地檢將依法盡速補正，並請地院依法判決。

台中地檢署起訴指出，曾姓女子和外籍男子有感情糾紛，透過IG以英文指摘涉於私德和公共利益無關文字，並以標注方式將男子任職公司、客戶、其加入的運動俱樂部及妻子公司都揭露，經對方提告，檢方認為曾女同時涉犯公然侮辱、加重誹謗等罪嫌起訴。

台中地院一審指出，刑事訴訟法第39條、第303條第1款分別規定，文書由公務員制作者，應記載制作之年、月、日及其所屬機關，由製作人簽名，而起訴之程序違背規定者，應諭知不受理判決。

中院發現，本件檢察官起訴書未有檢察官署名，且起訴書末載「本件正本證明與原本無異」，經書記官蓋章，因此本件起訴書顯是違背法律上之程式，直接諭知不受理。

台中地檢署上訴，坦言彰顯哪一位檢察官起訴的「檢察官」欄內，沒有檢察官姓名只有「檢察官」3個字，此項重大疏漏，已使該起訴書不備起訴書品質，難認有起訴效力，一審不受理判決並無誤。

檢方說，為訴訟效率，這項缺漏是否有補正空間，而容許承辦檢察官依法院裁定來補正，中檢也直言「類似起訴書上無檢察官署名案件，幾未得見」，因此無法尋得司法實務對於能否補正的明確見解，所以上訴讓上級審再度斟酌，表達明確見解。

台中高分院二審指出，刑訴法第52條第2項規定起訴書「正本」是書記官依檢察官的「原本」製作，本案正本由書記官製作，自無須檢察官簽名，但原本中檢察官是否也未署名，一審未查，因此究竟是正本、原本不符，還是原本也未署名，實屬不明。