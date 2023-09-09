快訊

行人地獄！台中公車撞死母嬰 伊拉克夫控司機殺人結果曝

害逾400人無家可歸…基泰總經理搞失蹤 李四川嚴重譴責：不是處理事情的態度

超過400名大直坍塌案災民怎長期安置？李四川曝返家時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網爆宜蘭縣長林姿妙子家暴、法院吃案 地院：資料不足

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

一名陳姓女子昨天在網路上爆料，宜蘭縣長林姿妙的兒子對她家暴、性暴力，她向宜蘭地院聲請保護令，卻遭為難、吃案；宜蘭地院今天發出聲明，絕無吃案，收到書狀後立刻分案，但相關資料較不足，才通知當事人補充。林姿妙子回應，指控內容非事實，將提告。

自稱陳姓女子的網友昨日爆料，和林姿妙兒子（並未指出是3子中的何人）透過交友軟體認識、交往，會到彼此家中暫住，今年9月3日她到男方位於羅東的家中，遭到性暴力，當晚便到醫院驗傷，隔天向宜蘭地院聲請暫時保護令。

陳姓女子進一步稱，聲請保護令3天後，法院卻告訴她證據不足，甚至暗示她向外縣市聲請保護令，讓她懷疑是不是因為對方是縣長兒子，法院才刻意為難甚至吃案？

宜蘭地院今天發出聲明，表示處理各類案件不會因為相對人的身分有所考量，都會秉持公正客觀的態度，依照法定程序進行。

法院指出，陳女9月7日致電地院，當時由縣府住院社工接洽諮詢，並非地院人員。社工考量陳女居住外縣市，出於善意建議可以就近聲請保護令，以免後續開庭的舟車勞頓；社工也說明聲請後法院收案、分案、審查等程序須要時間處理。

地院指出，陳女聲請的是暫時保護令，而非聲請後4小時內須決定是否核發的緊急保護令；地院收到聲請後，9月5日就分案處理，但陳女書狀雖有檢傷診斷書，卻無相關資料說明與對方的關係，以及聲請暫時保護令的急迫性與必要性，承辦司法事務官於7日寄出通知，請陳女3日內補充相關資料，綜觀處理流程，並無延宕。

被控家暴與性暴力的林姿妙兒子，昨晚9時許則透過文字回應，網路上的爆料內容並非事實，將提告、訴諸法律途徑，捍衛自身清白。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

宜蘭地院被陳姓女子指控為難、吃案，今發表聲明，表示一切秉公辦理，陳女聲請保護令後資料尚不足，才請她補件。本報資料照
宜蘭地院被陳姓女子指控為難、吃案，今發表聲明，表示一切秉公辦理，陳女聲請保護令後資料尚不足，才請她補件。本報資料照
陳姓女子爆料，宜蘭縣長林姿妙的兒子對她家暴、性暴力。本報資料照
陳姓女子爆料，宜蘭縣長林姿妙的兒子對她家暴、性暴力。本報資料照

宜蘭 林姿妙 家暴

延伸閱讀

睽違半年…林姿妙涉貪案再開庭 2個月內密集開庭13次

「為何跟進北北基？」沒放假林姿妙臉書被灌爆 其實宜蘭更早宣布

靠撿回收討生活、照顧失智嬤 孝孫李昆昌沒補習苦讀上台大

侯友宜「核四」吹皺宜蘭一池春水 藍綠立委參選人激辯

相關新聞

行人地獄！台中公車撞死母嬰 伊拉克夫控司機殺人結果曝

台中豐原客運陳姓司機去年底開公車貿然左轉，輾斃走斑馬線的李姓女子、嬰兒車中1歲男嬰，僅伊拉克籍季姓先生倖存，駭人「行人地...

柔道教練何聰樂摔死7歲童 台中柔道委員會連帶賠182萬

台中柔道教練何聰樂不滿7歲黃姓男痛拒絕聽從做柔道招式，朝他不斷壓制、拋摔，害對方昏迷70多天仍不治，法院刑事依傷害致死罪...

網爆宜蘭縣長林姿妙子家暴、法院吃案 地院：資料不足

一名陳姓女子昨天在網路上爆料，宜蘭縣長林姿妙的兒子對她家暴、性暴力，她向宜蘭地院聲請保護令，卻遭為難、吃案；宜蘭地院今天...

台南攤商被控販毒判10年7月 二審大逆轉無罪

台南蔡姓攤商去年7月12日經警方監控，在其住處涉販賣安非他命給周姓男子等3人共4次，每次1千元，蔡矢口否認販毒，律師也質...

屏東男嫌鄰居吵 朝人住家潑糞、丟雞蛋還砸爛雨遮

屏東市皮姓男子與劉姓女子隔牆比鄰，他不滿對方晚上傳出噪音，心生不滿朝劉女住處丟雞蛋又潑糞，還將寫有「豬狗不如、砸碎」等辱...

家中宛如金庫⋯現金四處塞 新竹縣府官員涉貪遭收押

新竹縣府天坑涉貪案越查越驚人，傳出檢調在工務處長江良淵多個住處搜出大批現金，除了水管藏百萬，就連衣櫃、書桌現金都多到滿出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦