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新竹縣府天坑案涉貪 遭民代轟荒腔走板、要求落實公安

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導

新竹縣政府工務處驚爆收賄弊案，縣府工務處與處長江良淵住處昨天遭檢調搜索，更在江的住處搜出大批現鈔，檢調今晨已聲押4人。縣長楊文科今上午11時許強調「尊重司法調查」，不過立委、藍綠縣議員都已發聲，要求新竹縣府落實公眾安全。

楊文科上午因趕赴行政院長陳建仁在橫山鄉長照機構的不公開行程，來不及第一時間說明，不過稍早11時許透過新竹縣府新聞處在錄影鏡頭前表示「我們會尊重司法單位的調查，希望能夠盡速地來澄清，毋枉毋縱，公正地來審理」。

國民黨籍縣議員吳旭智聽聞工務處長涉嫌收賄的消息感到遺憾。吳指出，就長期追蹤豐采520天坑案以來，感覺到工務處處理天坑案很要求依法行政，但時常與民眾期待有落差，光是要辦過說明會，都是委請里長來辦理，並非由工務處主辦。

吳旭智表示，天坑案的鄰損、賠償都還在商談，縣府應該加強督促溝通，也應該藉由天坑案的經驗，優化竹北大型建案工程的審查標準，否則難保不會再有下一個天坑發生，建議縣府檢討SOP，並研議將這些專業建議納入，且要真正落實公共安全。

民進黨籍縣議員歐陽霆則諷，新竹縣官員住處水管搜出百萬現金，藏錢的方式「別出心裁」，轟新竹縣府「上上下下荒腔走板」，接連發生2任工務處長涉貪，且從天坑案再到鳳山溪水汙染、垃圾掩埋場汙染，僅在楊文科任內就接連撤換局處長，新竹縣府在面對重大事件的處理「非常荒腔走板」，要求楊文科應該好好整頓整個新竹縣政府團隊。

新竹縣長楊文科上午在橫山鄉不公開行程針對縣府工務處涉貪案表達尊重司法調查，勿枉勿縱、公正審理。圖／新竹縣府新聞處提供
新竹縣長楊文科上午在橫山鄉不公開行程針對縣府工務處涉貪案表達尊重司法調查，勿枉勿縱、公正審理。圖／新竹縣府新聞處提供

新竹 天坑 楊文科 收賄

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