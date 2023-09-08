新竹縣府天坑案涉貪 遭民代轟荒腔走板、要求落實公安

新竹縣政府工務處驚爆收賄弊案，縣府工務處與處長江良淵住處昨天遭檢調搜索，更在江的住處搜出大批現鈔，檢調今晨已聲押4人。縣長楊文科今上午11時許強調「尊重司法調查」，不過立委、藍綠縣議員都已發聲，要求新竹縣府落實公眾安全。

楊文科上午因趕赴行政院長陳建仁在橫山鄉長照機構的不公開行程，來不及第一時間說明，不過稍早11時許透過新竹縣府新聞處在錄影鏡頭前表示「我們會尊重司法單位的調查，希望能夠盡速地來澄清，毋枉毋縱，公正地來審理」。

國民黨籍縣議員吳旭智聽聞工務處長涉嫌收賄的消息感到遺憾。吳指出，就長期追蹤豐采520天坑案以來，感覺到工務處處理天坑案很要求依法行政，但時常與民眾期待有落差，光是要辦過說明會，都是委請里長來辦理，並非由工務處主辦。

吳旭智表示，天坑案的鄰損、賠償都還在商談，縣府應該加強督促溝通，也應該藉由天坑案的經驗，優化竹北大型建案工程的審查標準，否則難保不會再有下一個天坑發生，建議縣府檢討SOP，並研議將這些專業建議納入，且要真正落實公共安全。