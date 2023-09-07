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台南經發前局長陳凱凌貪汙羈押9月 請求法官給交保機會
台南市經發局前局長陳凱凌被控向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待，且以購置豪宅名義超貸，一審判他應執行8年。他自去年底裁押迄今近9月，押期本月20日將屆，台南地院下午訊問，他指願提百萬元具保，請求法官給予交保機會，處理家務。全案仍待合議庭評議後裁定。
陳凱凌表示，請求法官給他交保機會，他自去年底迄今已羈押9月並已判決，希望有機會可以返家處理家務，畢竟父母身體不好，小孩年紀還小，他對自己所犯的錯也認罪了，也會面對應有處罰，希望可以回家處理家務，屆時也可以安心服刑。
法官詢及其交保金額，他說，依其台銀帳戶內仍有100多萬元，希望可以在百萬元左右，不足部分會拜託父母等協助，但尊重法官裁定，在百餘萬元範圍盡可能努力籌措。
律師表示，被告被判7年以上重罪，自白且認罪，自去年12月10日遭強制處分迄今已8、9月，希望能具保或附帶條件方式給予交保，一旦判刑確定，相信被告也會依規定報到，並非重罪一定有逃亡之虞。
律師也指出，被告對被判8年，就量刑部分仍覺得太重，畢竟7年以下，與8年所獲處遇不同，已就量刑部分研提上訴。同時，被告羈押已久，希望法官能在其經濟許可狀況下，命比較高的交保金，讓被告回家處理家務，安頓妻小，這對其以後會有很大影響。
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