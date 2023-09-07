曾格爾和已婚富商泡溫泉 公關女王求償200萬10月6日宣判

登山好手曾格爾去年遭爆，與富商陳坤保到三二行館泡湯，遭陳妻岳啟儒提告侵害配偶權，求償200萬元。士林地方法院今開庭，岳啟儒的律師直指曾格爾提出變造的對話紀錄給法院，全案辯論終結，今年10月6月下午4點宣判。曾格爾也透過律師表示，謝謝關心，大家可多關注她的登山計畫。

全案起源於，曾格爾遭爆料，2022年8月29日回國後，主動約已婚的陳坤保入住北投高檔溫泉三二行館，事後互傳訊息「昨晚沒防護，記得買藥吃...（陳坤保日前作證稱是胃藥）」遭岳啟儒從iPad意外發現，去年9月提告侵害配偶權，求償2百萬元。陳坤保日前也透過律師發聲明，承認和曾格爾一起泡湯「確實有肢體上的親密接觸」。

士院今年5月開庭，張姓證人作證，2021年11月8日，曾格爾帶著小編到陳、岳住處中討論登山募款，早就知道兩人是夫妻，當時陳坤保知道岳啟儒會晚回家，且不想單獨和曾格爾在一起，才邀請張姓證人到家中作客。

原告訴訟代理人吳彥鋒今當庭提出對話訊息比對圖，直指曾格爾竟在法院提出變造證據，iphone截圖臉書對話照片明顯有變造痕跡，即使開飛航模式，截圖右上角也會有通話圖示，「先前就和啟儒姐離婚」「你在生氣嗎？」「我擔心」等文字訊息都造假。陳坤保明明是傳「新年快樂」這與其中對話邏輯不通，前後訊息接不上，不適用民事訴訟法282之1條。

曾格爾新委任的律師否認侵害配偶權，並當庭回擊，陳坤保每隔2、3天就訊息給曾格爾，有提到先前看岳已分開，臉書的訊息可以收回、移除再截圖，曾格爾提出的截圖是陳坤保的對話內容。