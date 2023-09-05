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疫情期間偽造標籤賣黑心口罩 合康藥局負責人遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

合康連鎖藥局將來路不明口罩，裝入偽造合法的外盒中販售。圖／讀者提供
合康連鎖藥局將來路不明口罩，裝入偽造合法的外盒中販售。圖／讀者提供

知名連鎖合康藥局趁疫情嚴峻期間，向七禧公司購入來歷不明的黑心口罩，為提高消費者購買意願，合康公司何姓負責人與陳姓營運長還自行印製合法標籤貼紙，並配送至各藥局販售，讓民眾誤認是醫療口罩進而購買。新竹地院依詐欺取財等罪，判處何女、陳男與廠商等人1到4年不等徒刑，並沒收犯罪所得千餘萬元。

判決書指出，宏廷國際貿易侯姓負責人因國內爆發疫情，民眾對於口罩需求迫切，2020年向七禧公司陳姓業務員購買偽造印有美國食品藥物管理局等字樣的口罩紙盒，侯男再將口罩空盒裝填黑心口罩販售。

合康公司何女和陳男，明知侯男未提出任何口罩來源證明或廠商授權證明，仍向侯男購買來歷不明的黑心口罩，且為提高消費者購買意願，何女、陳男還自行印製各合法公司標籤貼紙，貼在向侯男進貨的裸包口罩上，再由合康公司配貨給合康連鎖藥局各分店，並以醫用口罩名義賣給消費者。

法官認為，被告等人明知案發時疫情嚴峻，國人對於醫用口罩需求量大，竟為牟取私利，罔顧人民安全健康，且侵害多家合法公司權益，更使消費者因而受害，造成損害情節重大。

新竹地院最後依共同詐欺取財等罪，判合康藥局何女有期徒刑3年、陳男有期徒刑2年10月、宏廷陳姓業務2年8月、侯男4年，另合康公司依醫療器材管理法販賣非法製造醫療器材罪處罰金40萬元。

檢警在合康連鎖藥局內發現大批來歷不明口罩。圖／讀者提供
檢警在合康連鎖藥局內發現大批來歷不明口罩。圖／讀者提供
檢警在合康藥局倉庫中，查封大批來路不明口罩。圖／讀者提供
檢警在合康藥局倉庫中，查封大批來路不明口罩。圖／讀者提供

口罩 合康公司 藥局

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