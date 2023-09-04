男大生凌晨奔大安森林公園露下體 被逮稱：情不自禁、有快感

蕭姓男子昨天凌晨跑去大安森林公園遛鳥，甚至大喇喇做出不雅手勢，整個過程都被遛狗民眾撞見，嚇得錄影後報警。警方循線調閱監視器畫面，當天就逮到他，他坦承犯行，供稱情不自禁、裸露下體有快感才犯案，警詢後被依妨害風化等罪嫌送辦。

大安警方昨天凌晨2點多獲報，民眾稱遛狗時，有不明男子一手撐傘走在公園，一手放在下面套弄，感覺怪異定睛一看，才發現原來他把褲子、內褲都脫掉，下面沒有穿，公開裸露下體。

警方知悉犯嫌事後騎腳踏車離去，循線調閱監視器畫面，昨天晚上6點多在萬華某公園找到他，經查詢身份是蕭男（21歲），他看到警察上門坦承犯行，供稱從台中上來台北找朋友，期間情不自禁露鳥，「這樣很有快感」，警詢後被依妨害風化、性騷擾防治法罪嫌函送法辦。