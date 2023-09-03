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夫妻受託攜1500萬現金購泰達幣遭搶挨告 法院判免賠

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

張男與顧女於2019年11月委託葉姓夫婦購買1500萬多元的泰達幣50萬顆，卻在台南高鐵站面交時遭搶，事後逮人復得900萬多元，仍損失600萬多元，2人以葉姓夫婦處理委任事務有過失為由，提出民事損害賠償，要求葉姓夫婦給付300萬元，案經屏東地方法院審酌，認定葉姓夫婦已盡善良管理人的注意義務，判張男與顧女請求駁回，可上訴。

張男與顧女指出，2019年11月以LINE委託葉姓夫婦代購泰達幣50萬顆，將委任報酬11萬5千元及泰達幣買賣價金1502萬5千元匯給對方，未料葉姓夫婦依約到台南高鐵站面交時，裝滿現金的行李箱及後背包遭9嫌全數搶走，造成2人巨大損失，事後雖有退還款項902萬2600元，仍損失600萬2400元，以葉姓夫婦未事先確認賣家狀況、忽視大額現金交易風險、沒有透過第三方交易平台等進行安全交易，又貿然同意賣家更改交易地點等處理委任事務有過失，要求葉姓夫婦應負50％賠償過失責任，給付300萬元。

葉姓夫婦主張，交易前有查詢賣家交易紀錄，已盡注意義務，張男與顧女也同意以現金方式面交，自身於交易初始察覺有異時，即奮力抵抗以保護現金安全，冒生命危險想奪回現金，已盡最大防護行為，沒有違反注意義務。

法院經查，張男與顧女確實知道也同意會以現金面交，而葉姓夫婦於交易前已有查詢賣家交易紀錄，當葉男上賣家駕駛車輛，發現車子未停後，即有警覺要下車，並奮力抵抗做出防護行為，堪認已盡善良管理人之注意義務，認定葉姓夫婦處理委任事務無過失，判張男與顧女請求駁回。

葉姓夫婦於2019年受委託代購50萬顆泰達幣，未料面交過程1500萬多元現金全數遭搶，事後被張男、顧女2金主提告要求賠償300萬元，屏東地方法院審酌認定葉姓夫婦無過失，判駁回。圖／本報資料照
葉姓夫婦於2019年受委託代購50萬顆泰達幣，未料面交過程1500萬多元現金全數遭搶，事後被張男、顧女2金主提告要求賠償300萬元，屏東地方法院審酌認定葉姓夫婦無過失，判駁回。圖／本報資料照

泰達幣 台南 高鐵

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