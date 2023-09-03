獨／台中地院法官被案量壓垮...上月底辭職轉行當律師

台中地院法官江彥儀在上月底請辭，轉與具檢察官背景的戴連宏，合作開律師事務所，告別14年的法官生活。江彥儀說，2年前當戴從檢察官轉任律師時，也已萌生轉行念頭，主因是近年法官案量暴增，每月超過百件案件未結案，已成多數法官常態，犧牲家庭生活，今年下定決心告別法官，呼籲司法院正視問題，「別讓負責任的法官累死」。

江彥儀是司法官訓練所48期結業，曾任彰化地院、台中地院的法官，已有14年的法官資歷，不過上月底，江已向司法院提出辭呈獲准，告別法官工作，與彰化地檢署前檢察官戴連宏合開律師事務所，江在辭職後接受媒體採訪，談到自己為何選擇轉換跑道的心路歷程。

江彥儀說，過去擔任法官時，民事、刑事案件都有審理，但以刑事案件偏多，過去初任法官時，每月未結案量若上百件，可能就會被上級「點名做記號」，不過近年來，詐欺案件量爆增，法官每月未結案量超過百件，光台中地院法官可能超過三分之二，從過去的特例，變成現在的常態。

江彥儀說，法官每月的未結案量爆增，也稀釋了法官應有的審理品質，負責任的法官，為了維持案件審理的品質，都是加班審理，像他就是每天六點雖然下班離開地院，但也得把案件背回家審理，常為了案件，犧牲自己與家人的生活品質，「心有餘力不足」才決定離開。

他說，案量爆增也逼得法官犧牲休息時間打判決書，曾有複雜的案件，他花了6個月時間，才打完一件判決書，當然也有簡單的判決書花30分鐘就可解決，不過各地法官審案量大增的問題，司法院應該正視。