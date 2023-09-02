調查局二合一選舉查察誓師大會 王俊力：嚴查速辦

法務部調查局今天舉行「113年二合一選舉查察誓師大會」，調查局長王俊力強調，嚴查速辦就是最好的宣導，檢舉查獲「選舉賭盤」獎金最高500萬元，鼓勵民眾踴躍提出檢舉。

調查局長王俊力表示，去年九合一選舉查察，調查局將士用命，主動發掘賄選線索1588案，偵辦1063案，移送544案，起訴385案；其中涉犯反滲透法18案，偵辦8案，移送7案，起訴3案；假訊息偵辦35案，移送27案，起訴6案；選舉賭盤偵辦11案，移送3案，起訴3案。共移送犯罪嫌疑人2057人，查獲犯罪金額857萬3877元，今天會中對九合一選舉查察外勤績優單位及有功人員頒獎表揚，激勵士氣。

「嚴查速辦就是最好的宣導。」王俊力今宣示，調查局將依法務部訂頒「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉查察工作綱領」，積極展開部署，除全力查察傳統賄選買票外，尤需加強注蒐境外勢力介選、選舉賭盤、暴力及以Deepfake深偽影音等假訊息妨害選舉不法線索，深入蒐情、全面偵辦，展現「維護選舉公平、守護國家安全」決心。