台版柬埔寨25名被告齊聚法庭審理 法警支援、霹靂小組M4A1步槍戒護

士林地方法院。圖／本報資料照片

「台版柬埔寨」求職詐騙囚禁案，去年拘禁61人釀3死棄屍荒野，轟動全台。士林地方法院歷經8個月審理，今為了開示共同證據，首次齊聚25名被告在法庭，罕見請求各地法院31名法警支援戒護，並由新北市保安大隊霹靂小組持M4A1突擊步槍、MP5衝鋒槍嚴厲戒護，今中午庭後被告還押、請回，明、後天續開庭，預計31日辯論終結。

此案為台灣第一起詐團暴力凌虐求職者致死案，被拘禁者多達61人，3人慘死遭棄屍，去年11月曝光58人獲救，詐欺被害人數2百多人，詐騙金額約4億元。詐團成員傅榆藺等29人遭起訴求處重刑，傅等24人遭羈押於全台多看守所、鄧姓被告等5人未羈押。

士林地院審理數個月，涉遺棄屍體「棄屍組」邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡等4人部分，23日已辯論終結。今天則是齊聚剩餘的25名被告到法庭，開示共同證據，大禮堂也作為延伸法庭，讓民眾旁聽。

士院高度重視維安，幾乎派出院內法警，並向北院、高院請求支援31名法警，今上午第一法庭齊聚25名被告及辯護人，2名警力戒護1名被告入座，緊接著法警們站於法庭走道戒護；同時，法庭門口外還有8名新北市警局保安大隊霹靂小組，攜帶持M4A1突擊步槍、MP5衝鋒槍，嚴陣戒護。

士林地檢署起訴詐團29人，其中12人求處重刑。包含幹部「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋2人求處無期徒刑；負責驗車的「木法沙」蔡博臣、帶辦人頭帳戶到「蝦懂」涂世泓，2人求刑30年徒刑；帶辦「阿升」鄭育賢、控員幹部謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等5人，求處25年；控員鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫等3人，求刑20年。

另，15名被告包含負責叫白牌車的吳秉恩、招募控員的曾忠義等2人，建請從重量刑；車商柯宗成，控員林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊小霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭宏明等11人，及棄屍組的邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡等4人，建請量處適當之刑。

審判長逐一人別訊問後，緊接著說明被告所涉法條，詐團成員分別涉組織犯罪條例、私行拘禁致死罪、加重強盜、非法使人施用毒品、私行拘禁、遺棄屍體、加重詐欺及洗錢罪。

今日「Ｓ姐」詐團幹部傅榆藺，否認拘禁致死和加重強盜罪，其餘部分認罪；車商柯宗成否認非法使人施用毒品罪；負責派白牌車吳秉恩、及控員鄧為至否認犯行；其餘陳樺韋等人均認罪。

此案的被害人紛紛請求從重量刑，且對於長時間拘禁、凌虐被害人致死，請求無期徒刑。其中一名詐欺被害人的兒子表示，媽媽被騙後抑鬱寡歡，2千萬元是為子女所存的積蓄，詐團行騙時還和媽媽聊天明知此狀況仍行騙，他認為被告只有空言坦承犯行，少數提出1個月幾千元的賠償解決方案，意圖獲得較輕量刑，詐團對社會造成重大危害，請求從輕重量刑。

今中午合議庭開示共同證據後，審判長諭知全案30、31日上下午接續行審理程序，被告採分批審理。審判長庭末感謝北院、高院法警以及新北霹靂小組，24名被告還押。