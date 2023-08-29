快訊

民眾黨「美女刺客」IG表態：不選立委了 網軍請去搞別人

強吻女球員還堅決不認錯，西班牙足協主席被停職調查

從南投賣進54國 哈根達斯、全美好市多、迪士尼都要吃台灣麻糬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城中城大火將二審宣判 主嫌黃格格9月4日起再延押

中央社／ 高雄29日電

高雄城中城46死43傷火災，婦人黃格格（中）自9月4日起再延押2個月，這也是黃格格第五度遭延押。圖／本報資料照片
高雄城中城46死43傷火災，婦人黃格格（中）自9月4日起再延押2個月，這也是黃格格第五度遭延押。圖／本報資料照片

高雄城中城大火釀46死，主嫌黃格格一審遭判處無期徒刑。案件上訴二審審理中，並將於明天宣判。高雄高分院審酌其涉犯重罪有逃亡之虞，裁定自9月4日起再延押2個月。

高雄鹽埕區城中城大樓民國110年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災。主嫌黃格格一審遭判處無期徒刑，明天上午將由二審台灣高等法院高雄分院審結宣判。

高雄高分院裁定書指出，審酌黃格格羈押期限於9月3日屆滿，且所犯的放火罪屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，並經一審法院判處無期徒刑重刑，有相當理由可以認定黃女有逃亡之虞。

高雄高分院合議庭認為，經訊問被告後，認為命被告具保、責付或限制住居均不足以確保審判或執行程序順利進行，為確保訴訟順利進行，使國家刑罰權得以實現，裁定自9月4日起再延長羈押2個月。黃格格自偵查遭羈押判刑後至今，已關押近2年。

高雄鹽埕區城中城大樓大火發生後，黃格格遭高雄地檢署聲請羈押禁見獲准。檢方偵結後，認定黃格格因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用的沉香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險放火等罪起訴，建請法官求處極刑。

一審高雄地方法院審理後，依刑法放火燒燬現供人使用住宅罪判處黃格格最重無期徒刑，全案目前上訴至高雄高分院審理中。

黃格格 火災

延伸閱讀

高雄里長大選「搓圓仔湯」1關鍵法官認合理協商判無罪

高雄男騎士見警落跑 查無違禁品反因違規恐吞7萬罰單

「殭」高雄展鬼月盛況空前延期 出家女星唐德惠親列席

高雄鳳山越南女旅社前遇刺 延醫3小時後不治

相關新聞

海軍龍泉新訓中心「點45手槍」遭調包成玩具槍 7名軍官遭訴

海軍陸戰隊新兵訓練中心去年3月間進行裝備檢查時，發現其中1把「點45手槍」作動異常，發現竟遭調包為模型槍，經檢方調查，認...

鄭文燦、陳歐珀涉與im.B主嫌曾國緯有往來？ 北檢：另案偵辦中

台北地檢署今偵結im.B吸金詐騙案，檢方依涉犯詐欺、銀行法、洗錢防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法...

imB吸金90餘億…檢方起訴求重刑 盛竹如代言獲不起訴

台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人，台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司，檢方考量曾國緯為通緝犯、吸金案首謀，建請法院從重量刑。

營建署大貪官 張之明遭求刑25年

營建署道路工程組前組長張之明，涉嫌透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向三名廠商收賄、喝花酒及接受性招待，甚至養小三...

把前瞻當提款機 張之明養情婦被戴綠帽

營建署道路工程組前組長張之明涉嫌收賄、洩密遭北檢起訴；張之明身為營建署一級主管，手握逾四百億元預算，檢方查出他利用職務上...

海豚灣戀人童星王欣逸殺死人判關17年通緝中 共犯最終判決也出爐了

因偶像劇「海豚灣戀人」走紅的童星王欣逸7年前為幫朋友出氣，和多名同夥痛毆14歲曲姓少年導致頭部受重創，昏迷近半年死亡，王...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦