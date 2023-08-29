城中城大火將二審宣判 主嫌黃格格9月4日起再延押

高雄城中城46死43傷火災，婦人黃格格（中）自9月4日起再延押2個月，這也是黃格格第五度遭延押。圖／本報資料照片

高雄城中城大火釀46死，主嫌黃格格一審遭判處無期徒刑。案件上訴二審審理中，並將於明天宣判。高雄高分院審酌其涉犯重罪有逃亡之虞，裁定自9月4日起再延押2個月。

高雄鹽埕區城中城大樓民國110年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災。主嫌黃格格一審遭判處無期徒刑，明天上午將由二審台灣高等法院高雄分院審結宣判。

高雄高分院裁定書指出，審酌黃格格羈押期限於9月3日屆滿，且所犯的放火罪屬最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，並經一審法院判處無期徒刑重刑，有相當理由可以認定黃女有逃亡之虞。

高雄高分院合議庭認為，經訊問被告後，認為命被告具保、責付或限制住居均不足以確保審判或執行程序順利進行，為確保訴訟順利進行，使國家刑罰權得以實現，裁定自9月4日起再延長羈押2個月。黃格格自偵查遭羈押判刑後至今，已關押近2年。

高雄鹽埕區城中城大樓大火發生後，黃格格遭高雄地檢署聲請羈押禁見獲准。檢方偵結後，認定黃格格因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用的沉香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險放火等罪起訴，建請法官求處極刑。

一審高雄地方法院審理後，依刑法放火燒燬現供人使用住宅罪判處黃格格最重無期徒刑，全案目前上訴至高雄高分院審理中。