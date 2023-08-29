女員工抽脂豐胸當「活招牌」身亡 負責人密醫要入獄還要賠錢

陸姓女子到尚未開幕的醫美診所應徵，被慫恿抽脂豐胸當「活招牌」，卻因沒有醫師資格的職員池國樑（原名池岳龍）施打過量麻醉藥引發癲癇，最終因缺氧性腦病變身亡，最高法院自為改判池2年9月、診所負責人林玉清2年5月徒刑定讞；陸母案發後領取犯罪被害補償金77萬餘元，台北地檢署提告向林、池等4人索取，台北地方法院判決林等4人須連帶給付59萬2673元，可上訴。

陸女（28歲）2013年6月13日到位於台北市敦化商圈還未開幕的微笑國際診所應徵工作，上班數日後被慫恿抽脂、豐胸當活廣告；她應允後準備動刀大範圍抽脂，池卻施打過量麻醉藥，而接續胸部麻醉時，陸女抽蓄、吼叫，出現癲癇症狀，最終陷入昏迷，送醫仍因缺氧性腦病變併發肺炎，導致神經敗血性休克宣告不治。

檢方認為林玉清未做好術前評估、急救措施不完備，死因與手術有因果關係，且參與手術的池岳龍竟不具醫師資格，起訴林玉清、池國樑。一、二審認為池不具醫師資格，卻執行麻醉、抽脂、豐胸，診所未設置生命徵象監測儀器與急救設備，且陸女癲癇時，池僅按摩腳部穴道、林給予氧氣、糖水、輸液，最終才通知119，有延誤救治及設備欠缺的過失，判池2年2月、林2年徒刑。

更一審審酌林沒有前科，而池曾違反醫師法獲緩刑，仍犯下本案，讓陸女喪失寶貴生命，侵害他人生命法益重大，改判林2年6月徒刑、池2年10月徒刑；最高法院考量案件已符合刑事妥速審判法減刑規定，自為判決池2年9月、林2年5月徒刑定讞。

陸母事故發生後，經北檢犯罪被害人補償審議委員會決定補償77萬8175元，她2017年1月12日已全額領訖；北檢提民事訴訟向林、池及診所合夥人等4人要求要求償還補償金，其中一名合夥人主動清償20萬元，經沖償本金和利息後，請求4人連帶賠償59萬2673元。