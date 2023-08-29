飛龍瀑布5死 屏檢：無人需負刑責

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布山難釀5死憾事，屏東地方檢察署日前偵結，認定此案無他殺嫌疑，也沒有需對死亡結果應負刑事責任的人，對於其他5名生還者予不起訴。圖／消防局提供 屏東縣霧台鄉飛龍瀑布五月廿日發生十人溯溪團遇山洪，釀五死憾事，屏東地檢署調查，該團為自主同好相約成行，成員間相互居於信賴、依存、安全、照顧的保證人地位，形成「危險共同體」，死亡五人家屬對死因皆無意見，認定此案無他殺嫌疑，也沒有需對死亡結果應負刑責的人，全案簽結。

檢方調查，四十一歲陳男與另九名同好透過臉書活動頁、ＬＩＮＥ群組作為聯繫管道，彼此討論活動計畫及行程細節，所有成員均有編輯修改權限，各別自費參加，無領隊及嚮導職務分工，也沒有共同投保險或委由任何旅行社承辦，不屬於營利行為。

該團隊在出發前，透過山友慣用的氣象手機應用程式確認活動當天降雨機率為零，當成員於五月廿日下午抵達飛龍瀑布時，氣象局才再發布霧台鄉大雷雨即時訊息，鄰近測站測得時雨量達一○二毫米，成員們因面對山洪猝不及防，才造成五名男女被大水沖走溺水死亡。

檢方認為，天候變化遠超乎成員們預期，突遇暴雨猛流，造成陳男、彭女、黃男、陳女因溺水導致呼吸衰竭死亡，另蕭男則因顱腦損傷併右腳骨折及溺水死亡，其餘五名生還者於過程中已盡力搶救，認定五人死亡皆屬意外，無其他應負刑事責任的人。