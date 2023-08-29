快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飛龍瀑布5死 屏檢：無人需負刑責

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布山難釀5死憾事，屏東地方檢察署日前偵結，認定此案無他殺嫌疑，也沒有需對死亡結果應負刑事責任的人，對於其他5名生還者予不起訴。圖／消防局提供
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布山難釀5死憾事，屏東地方檢察署日前偵結，認定此案無他殺嫌疑，也沒有需對死亡結果應負刑事責任的人，對於其他5名生還者予不起訴。圖／消防局提供
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布五月廿日發生十人溯溪團遇山洪，釀五死憾事，屏東地檢署調查，該團為自主同好相約成行，成員間相互居於信賴、依存、安全、照顧的保證人地位，形成「危險共同體」，死亡五人家屬對死因皆無意見，認定此案無他殺嫌疑，也沒有需對死亡結果應負刑責的人，全案簽結。

檢方調查，四十一歲陳男與另九名同好透過臉書活動頁、ＬＩＮＥ群組作為聯繫管道，彼此討論活動計畫及行程細節，所有成員均有編輯修改權限，各別自費參加，無領隊及嚮導職務分工，也沒有共同投保險或委由任何旅行社承辦，不屬於營利行為。

該團隊在出發前，透過山友慣用的氣象手機應用程式確認活動當天降雨機率為零，當成員於五月廿日下午抵達飛龍瀑布時，氣象局才再發布霧台鄉大雷雨即時訊息，鄰近測站測得時雨量達一○二毫米，成員們因面對山洪猝不及防，才造成五名男女被大水沖走溺水死亡。

檢方認為，天候變化遠超乎成員們預期，突遇暴雨猛流，造成陳男、彭女、黃男、陳女因溺水導致呼吸衰竭死亡，另蕭男則因顱腦損傷併右腳骨折及溺水死亡，其餘五名生還者於過程中已盡力搶救，認定五人死亡皆屬意外，無其他應負刑事責任的人。

溺水 屏東縣 飛龍瀑布

延伸閱讀

相約飛龍瀑布溯溪成「危險共同體」釀5死 檢偵結：無人應負刑事責任

新竹峨眉湖「故事」多 溺水者姨丈曾目睹軍用大卡墜湖

影／抓交替？峨眉湖溺水男尋獲 恐怖巧合...7年前落水男至今仍失蹤

楓林步道好視野！ 花蓮入門級「撒固兒步道」 10分鐘抵達瀑布 池水清澈見底超沁涼

相關新聞

營建署大貪官 張之明遭求刑25年

營建署道路工程組前組長張之明，涉嫌透過立委鄭天財辦公室前執行長張騰龍牽線，向三名廠商收賄、喝花酒及接受性招待，甚至養小三...

吸金6億 台東前市長陳建閣重判10年

台東縣台東市前市長陳建閣開設「瑞傑」國際地產公司，被控以詐術遊說投資客投資泰國不動產、吸金逾六億元；台北地院審理，合議庭...

飛龍瀑布5死 屏檢：無人需負刑責

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布五月廿日發生十人溯溪團遇山洪，釀五死憾事，屏東地檢署調查，該團為自主同好相約成行，成員間相互居於信賴...

男攜30公斤金條出境未申報 拒繳罰鍰4千萬恐被法拍

廿七歲李姓男子錯過原定航班辦理退關時，被海關查獲行李內有未依規定申報的卅公斤黃金條塊，當場扣留，並依洗錢防制法規定裁處四...

綠營告基隆飛灰委外處理圖利 謝國樑：歡迎調查

基隆市環保局招標委外處理飛灰穩定化物，民進黨立委參選人鄭文婷質疑有弊端，昨到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利業者。謝國樑認為...

代收義刑加菜金存錢進戶頭 新北前偵查隊長被指貪汙獲不起訴

新北市林口警分局許姓前偵查隊長被指摘暗槓民間人士提供的15萬元加菜金，被新北市警察局移送地檢署調查。檢方雖發現他多次在領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦