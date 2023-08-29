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綠營告基隆飛灰委外處理圖利 謝國樑：歡迎調查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

民進黨立委參選人鄭文婷昨天告發基隆市長謝國樑（圖）涉嫌圖利業者，謝回應讓檢方來調查是非常好的選擇。記者邱瑞杰／攝影
民進黨立委參選人鄭文婷昨天告發基隆市長謝國樑（圖）涉嫌圖利業者，謝回應讓檢方來調查是非常好的選擇。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局招標委外處理飛灰穩定化物，民進黨立委參選人鄭文婷質疑有弊端，昨到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利業者。謝國樑認為鄭文婷別有用心，讓檢方來調查是好的選擇。鄭則說，謝樂意來法院就成全他。

基市府依促進民間參與公共建設法與永盛公司簽約，在七堵區設置的廢棄物最終處置場今年7月16日期滿後，雙方未再續約。環保局8月1日辦招標，位在高雄的處理廠商以每公噸2萬5000元價格得標，處理天外天焚化爐燃燒垃圾產生的飛灰穩定化物。

民進黨立委參選人鄭文婷（圖）昨到基隆地檢署，質疑市府招標委外處理飛灰穩定化物有弊端，告發基隆市長謝國樑涉嫌圖利業者。記者邱瑞杰／攝影
民進黨立委參選人鄭文婷（圖）昨到基隆地檢署，質疑市府招標委外處理飛灰穩定化物有弊端，告發基隆市長謝國樑涉嫌圖利業者。記者邱瑞杰／攝影

鄭文婷昨偕同黨市議員洪森永、施偉政和吳驊珈，前往地檢署告發謝國樑涉犯貪汙治罪條例圖利罪。鄭說，過去永盛代處理飛灰每噸價格1700元，有回饋金給市府。謝國樑8月15日在議會備詢時，指永盛期滿後是要用1萬元承作，並非1700元，既使如此，1萬元還是比2萬5千元便宜，何況還有回饋金。議會曾要求市府協助永盛取得許可證並參與投票，但市府沒有做到。

鄭也說，因為只有1家廠商投標，最後以超出底價的2萬5000元決標，一毛錢回饋金都沒有。飛灰要送往高雄處理，運費怎麼算？誰來負擔？市府完全不說，市庫近半年多負擔好幾千萬元處理飛灰。

謝國樑得知鄭文婷要告發他涉嫌圖廠商，表示「非常歡迎」，讓外界能看到市府為市民權益及環境永續所做的努力。

環保局指出，垃圾燃燒後會產生飛灰及底渣，飛灰穩定化物在第5次公開招標後決標，8月14日開始清運出廠處理。至於底渣處理，短期內持續與桃園市合作，市府分別招標底渣篩分、再生粒料處理，分2個標案公開招標中，作業依法行政且公開透明。

謝國樑 鄭文婷 基隆 廢棄物 焚化爐

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